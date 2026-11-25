https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cumhurbaskani-erdogan-halife-hafteri-kabul-etti-1110584942.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halife Hafter'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halife Hafter'i kabul etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti. 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T17:14+0300

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türki̇ye

hakan fidan

i̇brahim kalın

cumhurbaşkanlığı külliyesi

libya ulusal ordusu

milli savunma bakanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/halife-hafter-ilk-kez-turkiyeye-geldi-ankarada-resmi-torenle-karsilandi-1110566876.html

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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hakan fidan, i̇brahim kalın, cumhurbaşkanlığı külliyesi, libya ulusal ordusu, milli savunma bakanı