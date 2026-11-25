https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/cumhurbaskani-erdogan-halife-hafteri-kabul-etti-1110584942.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halife Hafter'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halife Hafter'i kabul etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti. 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T17:14+0300
2026-11-25T17:14+0300
2026-11-25T17:14+0300
türki̇ye
hakan fidan
i̇brahim kalın
cumhurbaşkanlığı külliyesi
libya ulusal ordusu
milli savunma bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110584788_0:0:836:470_1920x0_80_0_0_7b169423fcfb3c13afc1fd41e3b3ade0.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/halife-hafter-ilk-kez-turkiyeye-geldi-ankarada-resmi-torenle-karsilandi-1110566876.html
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110584788_105:0:732:470_1920x0_80_0_0_ff0e570ce66454e689e5db09aac534ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, i̇brahim kalın, cumhurbaşkanlığı külliyesi, libya ulusal ordusu, milli savunma bakanı
hakan fidan, i̇brahim kalın, cumhurbaşkanlığı külliyesi, libya ulusal ordusu, milli savunma bakanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halife Hafter'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.