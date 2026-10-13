https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakanligindan-edirnede-devlet-korumasindaki-cocuklar-kayip-haberlerine-1109500370.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 'Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp' haberlerine ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 'Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp' haberlerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de kaldıkları kuruluşa dönmeyen refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuktan birinin geri döndüğünü, diğer çocukların... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T13:43+0300
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2026-10-13T13:43+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Edirne'deki kayıp çocuklara ilişkin açıklama yapıldı.Bakanlığın sosyal medya hesabından, bazı basın-yayın organlarında "Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp, inceleme başlatıldı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.'Devlet koruması altındaki çocuklar değil'Bahsi geçen çocukların, devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, haberlerde kullanılan "devlet korumasındaki çocuklar" ifadesinin, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı kaydedildi.Açıklamada, şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/bakan-goktastan-yeni-partili-ozlaleye-benim-erisemedigim-bilgilere-onlar-nasil-eristiler-1109497997.html
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edirne, ankara, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
edirne, ankara, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 'Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp' haberlerine ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne'de kaldıkları kuruluşa dönmeyen refakatsiz yabancı uyruklu 14 çocuktan birinin geri döndüğünü, diğer çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Edirne'deki kayıp çocuklara ilişkin açıklama yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, bazı basın-yayın organlarında "Edirne'de devlet korumasındaki çocuklar kayıp, inceleme başlatıldı" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
'Devlet koruması altındaki çocuklar değil'
Bahsi geçen çocukların, devlet koruması altındaki çocuklar değil, düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar olduğu belirtilen açıklamada, haberlerde kullanılan "devlet korumasındaki çocuklar" ifadesinin, söz konusu çocukların statüsünü doğru yansıtmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlar ifade edildi:
"Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir. Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır. Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."