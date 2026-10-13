Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, 'Edirne’de devlet korumasındaki çocuklar kayıp' haberlerine ilişkin açıklama

"Bakanlığımıza bağlı Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilen 14 çocuk, 11 Ekim tarihinde kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmemiştir. Durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiş ve çocukların bulunması için çalışma başlatılmıştır. Çocuklardan biri kuruluşa geri dönmüş olup diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Çocukların güvenliği ve üstün yararı önceliğimizdir. İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütülen süreç, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."