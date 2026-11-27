https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/besiktas-kafilesini-tasiyan-ucak-batumdan-ayrildi-25-saat-gecikme-yasandi--1110641481.html
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Batum'dan ayrıldı: 2.5 saat gecikme yaşandı
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Batum'dan ayrıldı: 2.5 saat gecikme yaşandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ı taşıyan uçak 2.5 saat gecikmeli olarak Batum'dan ayrıldı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T15:03+0300
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UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı yenen Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak 2.5 saat gecikmenin ardından Batum'dan havalandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bekledi Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'ndan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.Beşiktaş uçağının, yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne iniş yapması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/tur-sirketlerinden-tepki-gurcistan-turlari-iptal-ediliyor-1110638198.html
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beşiktaş, uefa, batum
Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak Batum'dan ayrıldı: 2.5 saat gecikme yaşandı
15:03 27.11.2026 (güncellendi: 15:34 27.11.2026)
Beşiktaş'ı taşıyan uçak 2.5 saat gecikmeli olarak Batum'dan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında dün İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı yenen Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak 2.5 saat gecikmenin ardından Batum'dan havalandı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle bekledi
Siyah-beyazlıları taşıyan uçak, Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'ndan olumsuz hava koşulları ve şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 2,5 saat gecikmeli olarak kalkış yaptı.
Beşiktaş uçağının, yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne iniş yapması planlanıyor.