https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/berlinde-amazon-deposu-onunde-eylem-filistin-destekcileri-girisi-kapatti-1110651507.html

Berlin'de Amazon deposu önünde eylem: Filistin destekçileri girişi kapattı

Berlin'de Amazon deposu önünde eylem: Filistin destekçileri girişi kapattı

Sputnik Türkiye

Berlin'de bir araya gelen Filistin destekçileri, Amazon'un İsrail ordusuyla yaptığı teknoloji ve lojistik işbirliklerini protesto etti. Beyaz tulum giyen... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T21:42+0300

2026-11-27T21:42+0300

2026-11-27T21:42+0300

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Filistin destekçisi, ABD'li e-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un Tegel'deki dağıtım deposu önünde eylem yaptı. Eylemciler, şirketin İsrail ordusuyla sürdürdüğü teknolojik ve lojistik işbirliklerine tepki gösterdi.Beyaz tulumlarla deponun girişini kapatan göstericiler, Amazon'u İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmakla suçladı. Grup, şirketin İsrail hükümeti ve ordusuyla yaptığı bütün anlaşmaları hemen sona erdirmesini talep etti.'Amazonsuz bu soykırım olmazdı'Eyleme katılan aktivist Yasemin Acar, depo kapılarını kilitlediklerini söyledi ve şöyle konuştu: "Amazon'suz bu soykırım Gazze'de olamazdı. Amazon, İsrail'e teknolojisini veriyor ve bu teknoloji çocukları, anneleri, babaları yerle bir ediyor. Biz buna 'hayır' diyoruz, 'susmayacağız' diyoruz ve direnişe devam ediyoruz."Almanca ve İngilizce konuşan diğer eylemciler de Amazon'un tarafsız bir teknoloji şirketi olmadığını savundu. Eylemcilere göre şirket askeri gözetim sistemlerine destek veriyor. Ayrıca kötü çalışma koşulları ve çevreye zarar veren veri merkezleri nedeniyle de dünya çapında hesap vermesi gerekiyor.İngilizce konuşan bir aktivist, Amazon'un gözetim, baskı ve savaş altyapısının bir parçası haline geldiğini ileri sürdü. Teknoloji devlerinin yıkım, dağılan aileler ve sivil ölümleri üzerinden kazanç sağladığını söyleyen aktivist, şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/filistin-bayragi-acan-besiktasli-taraftarlar-acar-acmaz-bir-bes-dakika-sonra-bir-anda-ustumuze-1110626347.html

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