https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/berlinde-amazon-deposu-onunde-eylem-filistin-destekcileri-girisi-kapatti-1110651507.html
Berlin'de Amazon deposu önünde eylem: Filistin destekçileri girişi kapattı
Berlin'de Amazon deposu önünde eylem: Filistin destekçileri girişi kapattı
Sputnik Türkiye
Berlin'de bir araya gelen Filistin destekçileri, Amazon'un İsrail ordusuyla yaptığı teknoloji ve lojistik işbirliklerini protesto etti. Beyaz tulum giyen... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T21:42+0300
2026-11-27T21:42+0300
2026-11-27T21:42+0300
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Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Filistin destekçisi, ABD'li e-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un Tegel'deki dağıtım deposu önünde eylem yaptı. Eylemciler, şirketin İsrail ordusuyla sürdürdüğü teknolojik ve lojistik işbirliklerine tepki gösterdi.Beyaz tulumlarla deponun girişini kapatan göstericiler, Amazon'u İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmakla suçladı. Grup, şirketin İsrail hükümeti ve ordusuyla yaptığı bütün anlaşmaları hemen sona erdirmesini talep etti.'Amazonsuz bu soykırım olmazdı'Eyleme katılan aktivist Yasemin Acar, depo kapılarını kilitlediklerini söyledi ve şöyle konuştu: "Amazon'suz bu soykırım Gazze'de olamazdı. Amazon, İsrail'e teknolojisini veriyor ve bu teknoloji çocukları, anneleri, babaları yerle bir ediyor. Biz buna 'hayır' diyoruz, 'susmayacağız' diyoruz ve direnişe devam ediyoruz."Almanca ve İngilizce konuşan diğer eylemciler de Amazon'un tarafsız bir teknoloji şirketi olmadığını savundu. Eylemcilere göre şirket askeri gözetim sistemlerine destek veriyor. Ayrıca kötü çalışma koşulları ve çevreye zarar veren veri merkezleri nedeniyle de dünya çapında hesap vermesi gerekiyor.İngilizce konuşan bir aktivist, Amazon'un gözetim, baskı ve savaş altyapısının bir parçası haline geldiğini ileri sürdü. Teknoloji devlerinin yıkım, dağılan aileler ve sivil ölümleri üzerinden kazanç sağladığını söyleyen aktivist, şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/filistin-bayragi-acan-besiktasli-taraftarlar-acar-acmaz-bir-bes-dakika-sonra-bir-anda-ustumuze-1110626347.html
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i̇srail, i̇ngilizce, amazon, filistin, gazze
i̇srail, i̇ngilizce, amazon, filistin, gazze
Berlin'de Amazon deposu önünde eylem: Filistin destekçileri girişi kapattı
Berlin'de bir araya gelen Filistin destekçileri, Amazon'un İsrail ordusuyla yaptığı teknoloji ve lojistik işbirliklerini protesto etti. Beyaz tulum giyen eylemciler, şirketin Tegel'deki dağıtım deposunun kapılarını kilitledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bir grup Filistin destekçisi, ABD'li e-ticaret ve teknoloji devi Amazon'un Tegel'deki dağıtım deposu önünde eylem yaptı. Eylemciler, şirketin İsrail ordusuyla sürdürdüğü teknolojik ve lojistik işbirliklerine tepki gösterdi.
Beyaz tulumlarla deponun girişini kapatan göstericiler, Amazon'u İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olmakla suçladı. Grup, şirketin İsrail hükümeti ve ordusuyla yaptığı bütün anlaşmaları hemen sona erdirmesini talep etti.
'Amazonsuz bu soykırım olmazdı'
Eyleme katılan aktivist Yasemin Acar, depo kapılarını kilitlediklerini söyledi ve şöyle konuştu: "Amazon'suz bu soykırım Gazze'de olamazdı. Amazon, İsrail'e teknolojisini veriyor ve bu teknoloji çocukları, anneleri, babaları yerle bir ediyor. Biz buna 'hayır' diyoruz, 'susmayacağız' diyoruz ve direnişe devam ediyoruz."
Almanca ve İngilizce konuşan diğer eylemciler de Amazon'un tarafsız bir teknoloji şirketi olmadığını savundu. Eylemcilere göre şirket askeri gözetim sistemlerine destek veriyor. Ayrıca kötü çalışma koşulları ve çevreye zarar veren veri merkezleri nedeniyle de dünya çapında hesap vermesi gerekiyor.
İngilizce konuşan bir aktivist, Amazon'un gözetim, baskı ve savaş altyapısının bir parçası haline geldiğini ileri sürdü. Teknoloji devlerinin yıkım, dağılan aileler ve sivil ölümleri üzerinden kazanç sağladığını söyleyen aktivist, şunları dile getirdi:
"Teknoloji, bir kontrol ve ölüm silahına dönüştürülüyor. Amazon gibi teknoloji oligarkları bundan kar sağlıyor. Şirket gücü, kitlesel gözetim ve askeri faaliyetler arasındaki büyüyen ittifakı kabul etmeyi reddediyoruz. Soykırımdan kar elde edilmesine izin yok, her zamanki gibi iş yapmaya devam etmek yok. Amazon soruşturulsun, şirket gücü hesap versin."