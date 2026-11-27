https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bakanlik-istanbuldaki-7-kisilik-aile-icin-harekete-gecti-1110624694.html

Bakanlık, İstanbul'daki 7 kişilik aile için harekete geçti

Bakanlık, İstanbul'daki 7 kişilik aile için harekete geçti

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, basında yer alan haberlerin ardından 6'sı çocuk 7 kişiden oluşan ailenin geçici olarak otele yerleştirildiğini ve kalıcı... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T00:58+0300

2026-11-27T00:58+0300

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan "6'sı çocuk 7 kişilik ailenin dramı yürek burktu" başlıklı haberlerin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ile Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerinin ailenin yaşadığı adrese giderek sosyal inceleme süreci başlattığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailenin Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından geçici olarak otele yerleştirildiği ve kalıcı barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Çocukların sağlık ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanması amacıyla da sürecin sürdürüldüğü aktarıldı.Bakanlık, ailenin mevcut durumunun ve kendilerine sağlanan yardımların yakından takip edileceğini bildirdi.

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i̇stanbul, şişli, şişli belediyesi, şişli polis merkezi, yardım, mali yardım, insani yardım, sosyal yardım