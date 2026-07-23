https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/esinden-siddet-goren-kadin-sosyal-medyadan-yaptigi-paylasimla-yardim-istedi-bakanlik-aciklama-yapti-1107474394.html
Eşinden şiddet gören kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi: Bakanlık açıklama yaptı
Eşinden şiddet gören kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi: Bakanlık açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşinden şiddet gördüğünün anlatmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T00:25+0300
2026-07-23T00:25+0300
2026-07-23T00:26+0300
türki̇ye
ankara
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
kadına şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083163778_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fb7c0d9160bb576f84605fc9bb6606aa.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ankara'da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.Açıklamada, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak şunlar aktarıldı:"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz" ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-calisma-baslatildi-motosikletliye-saldiran-surucuye-180-bin-1107473019.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/19/1083163778_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3187ca501d4d5949a82d199de42a7796.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ankara, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kadına şiddet
ankara, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kadına şiddet
Eşinden şiddet gören kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi: Bakanlık açıklama yaptı
00:25 23.07.2026 (güncellendi: 00:26 23.07.2026)
Ankara'da bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşinden şiddet gördüğünün anlatmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacağını ve failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ankara'da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak şunlar aktarıldı:
Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak, ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır.
"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz" ifadeleri kullanıldı.