https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/esinden-siddet-goren-kadin-sosyal-medyadan-yaptigi-paylasimla-yardim-istedi-bakanlik-aciklama-yapti-1107474394.html

Eşinden şiddet gören kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi: Bakanlık açıklama yaptı

Eşinden şiddet gören kadın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım istedi: Bakanlık açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir kadının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eşinden şiddet gördüğünün anlatmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T00:25+0300

2026-07-23T00:25+0300

2026-07-23T00:26+0300

türki̇ye

ankara

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

kadına şiddet

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ankara'da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.Açıklamada, söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçtiği vurgulanarak şunlar aktarıldı:"Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğinin altı çizilen açıklamada, "Açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/sosyal-medyadaki-goruntuler-sonrasi-calisma-baslatildi-motosikletliye-saldiran-surucuye-180-bin-1107473019.html

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ankara, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, kadına şiddet