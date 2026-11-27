https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bakan-kurum-tarih-verdi-10-bin-liradan-baslayan-kiralik-sosyal-konutlar-hizmete-sunuluyor-1110631232.html
Bakan Kurum tarih verdi: 10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor
Bakan Kurum tarih verdi: 10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor
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Bakan Kurum, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutun tamamlandığını belirterek, "Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.Kiralık sosyal konut projesiBakan Kurum, yapı izin süreçlerini en yüksek hıza eriştirecek devrim niteliğinde bir adım attıklarını ve devreye aldıkları e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 oranında sadeleştirdiklerini belirterek, ruhsat süreçlerini sadece bir güne indireceklerini ve vatandaşları bekledikleri sıcak yuvaya en hızlı şekilde eriştireceklerini ifade etti.Kurum, "Gündemimizdeki bir diğer kritik adım olarak; olağanüstü şartlara karşı ülkemizin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık." dedi.İller Bankasıyla 2002'den bu yana 1 trilyon 268 milyar liralık 11 bin 660 projeyi tamamladıklarını hatırlatan Kurum, 141 milyar liralık 460'tan fazla çevre, su ve altyapı projesiyle sahada ilerlediklerini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbulda-kiralik-sosyal-konutta-basvurular-tamamlandi-1071-konut-icin-kura-ekimde-1109058641.html
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murat kurum, antalya, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, cumhuriyet
murat kurum, antalya, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, cumhuriyet
Bakan Kurum tarih verdi: 10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor
Bakan Kurum, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutun tamamlandığını belirterek, "Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız." dedi.
10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.
"500 Bin Sosyal Konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz birinci sırada."
Kiralık sosyal konut projesi
"Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artışı da, yine her zaman yaptığımız gibi o güncellemeleri yaparken de enflasyonun çok daha altında bir oranla vatandaşımıza sunmuş olacağız. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır."
Bakan Kurum, yapı izin süreçlerini en yüksek hıza eriştirecek devrim niteliğinde bir adım attıklarını ve devreye aldıkları e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 oranında sadeleştirdiklerini belirterek, ruhsat süreçlerini sadece bir güne indireceklerini ve vatandaşları bekledikleri sıcak yuvaya en hızlı şekilde eriştireceklerini ifade etti.
Kurum, "Gündemimizdeki bir diğer kritik adım olarak; olağanüstü şartlara karşı ülkemizin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık." dedi.
İller Bankasıyla 2002'den bu yana 1 trilyon 268 milyar liralık 11 bin 660 projeyi tamamladıklarını hatırlatan Kurum, 141 milyar liralık 460'tan fazla çevre, su ve altyapı projesiyle sahada ilerlediklerini bildirdi.