https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bakan-kurum-tarih-verdi-10-bin-liradan-baslayan-kiralik-sosyal-konutlar-hizmete-sunuluyor-1110631232.html

Bakan Kurum tarih verdi: 10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor

Bakan Kurum tarih verdi: 10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor

Sputnik Türkiye

Bakan Kurum, İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutun tamamlandığını belirterek, "Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T09:38+0300

2026-11-27T09:38+0300

2026-11-27T09:38+0300

ekonomi̇

murat kurum

antalya

i̇stanbul

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

cumhuriyet

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10 bin liradan başlayan kiralık sosyal konutlar hizmete sunuluyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu.Kiralık sosyal konut projesiBakan Kurum, yapı izin süreçlerini en yüksek hıza eriştirecek devrim niteliğinde bir adım attıklarını ve devreye aldıkları e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 oranında sadeleştirdiklerini belirterek, ruhsat süreçlerini sadece bir güne indireceklerini ve vatandaşları bekledikleri sıcak yuvaya en hızlı şekilde eriştireceklerini ifade etti.Kurum, "Gündemimizdeki bir diğer kritik adım olarak; olağanüstü şartlara karşı ülkemizin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık." dedi.İller Bankasıyla 2002'den bu yana 1 trilyon 268 milyar liralık 11 bin 660 projeyi tamamladıklarını hatırlatan Kurum, 141 milyar liralık 460'tan fazla çevre, su ve altyapı projesiyle sahada ilerlediklerini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbulda-kiralik-sosyal-konutta-basvurular-tamamlandi-1071-konut-icin-kura-ekimde-1109058641.html

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murat kurum, antalya, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, cumhuriyet