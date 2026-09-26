https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/istanbulda-kiralik-sosyal-konutta-basvurular-tamamlandi-1071-konut-icin-kura-ekimde-1109058641.html

İstanbul’da kiralık sosyal konutta başvurular tamamlandı: 1071 konut için kura ekimde

İstanbul’da kiralık sosyal konutta başvurular tamamlandı: 1071 konut için kura ekimde

Sputnik Türkiye

TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde başvurular tamamlandı. Bakan Murat Kurum, incelemelerin ardından şartları sağlayanlar arasından 1071 konutun ekim ayında... 26.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-26T10:55+0300

2026-09-26T10:55+0300

2026-09-26T10:55+0300

türki̇ye

sosyal konut

sosyal konut projesi

murat kurum

i̇stanbul

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilen TOKİ Kiralık Sosyal Konut Projesi’nde başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı. Başvuruların incelenmesinin ardından şartları sağlayanlar için kura sürecine geçilecek.İlk etapta İstanbul’un farklı ilçelerinde toplam 1071 konut kiraya verilecek. Hak sahipleri ekim ayında yapılacak kurayla belirlenecek ve ilk anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Projede kiralar 10 bin liradan başlayacak.Murat Kurum: 1071 konutun sahiplerini kurayla belirleyeceğizBakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada projenin ilk aşamasının tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor. Koşulları sağlayan vatandaşlarımız arasından 1071 konutun sahiplerini ekim ayında kurayla belirleyeceğiz ve ilk anahtarlarımızı teslim edeceğiz."Kiralık sosyal konut şartları neler?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden belirlenen şartları taşıyan İstanbul sakinleri yararlanabilecek.Başvuru sahiplerinde hane gelirinin 100 bin liranın altında olması, tapuda üzerine kayıtlı ev bulunmaması, 18 yaşından büyük, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması şartları aranacak. Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etmesi gerekecek.Başvurular herhangi bir ücret alınmadan e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetlerinde bulunan “Konut/İşyeri Başvuru” menüsünden gerçekleştirildi.Kiralar 10 bin liradan başlayacakProjede konutların kira bedelleri 10 bin liradan başlayacak. Evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olarak tahsis edilecek.Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut ayrılacak.İstanbul’da hangi ilçede kaç konut kiralanacak?İlk etapta İstanbul’da kiraya verilecek 1071 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şöyle olacak:Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360 konut, Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291 konut kiralanacak.Arnavutköy’de ise 90 konut hak sahiplerine tahsis edilecek. Böylece ilk etapta İstanbul genelinde toplam 1071 kiralık sosyal konut için kura süreci gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/arac-sahipleri-1-ekime-dikkat-benzine-esel-mobil-zammi-geliyor-1109057165.html

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sosyal konut, sosyal konut projesi, murat kurum, i̇stanbul, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı