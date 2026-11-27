https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bakan-gurlek-acikladi-istanbulda-2004-ve-2005te-3-cocugun-olumune-iliskin-sorusturmada-7-gozalti-1110632259.html
Bakan Gürlek açıkladı: İstanbul'da 2004 ve 2005'te 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 7 gözaltı
Bakan Gürlek açıkladı: İstanbul'da 2004 ve 2005'te 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 7 gözaltı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2004 ve 2005'te İstanbul'da 3 çocuğun ölümlerine ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları ile... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
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akın gürlek
adalet bakanlığı
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Bakan Gürlek, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.Kağıthane'deki çocuk ölümleriİstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005'te aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini anımsatan Gürlek, bu ölümlere ilişkin dosyaların Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını kaydetti.7 gözaltı yapıldıYürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini bildiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:Soruşturmada görev alanlara teşekkürlerini ileten Gürlek, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/adalet-bakani-gurlek-76-dosyada-83-cinayeti-faili-mechul-olmaktan-cikardik-1110331898.html
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akın gürlek, adalet bakanlığı, soruşturma
akın gürlek, adalet bakanlığı, soruşturma
Bakan Gürlek açıkladı: İstanbul'da 2004 ve 2005'te 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 7 gözaltı
10:23 27.11.2026 (güncellendi: 10:42 27.11.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2004 ve 2005'te İstanbul'da 3 çocuğun ölümlerine ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alınması sonucu 7 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Gürlek, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
Kağıthane'deki çocuk ölümleri
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005'te aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini anımsatan Gürlek, bu ölümlere ilişkin dosyaların Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını kaydetti.
Yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini bildiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:
"Özellikle çocuklarımızın ölüm nedenlerine ilişkin önceki değerlendirmelerle örtüşmeyen bulgular ve şüpheliler arasındaki görüşme kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda, 3 ölüm olayının tesadüfi olmadığına ve aralarında maddi ve fiili bağlantı bulunduğuna işaret eden önemli bulgulara ulaşıldı. Bu kapsamda, üç ayrı tasarlayarak kasten öldürme suçundan 1, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."
Soruşturmada görev alanlara teşekkürlerini ileten Gürlek, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.