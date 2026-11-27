https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bakan-gurlek-acikladi-istanbulda-2004-ve-2005te-3-cocugun-olumune-iliskin-sorusturmada-7-gozalti-1110632259.html

Bakan Gürlek açıkladı: İstanbul'da 2004 ve 2005'te 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 7 gözaltı

Bakan Gürlek açıkladı: İstanbul'da 2004 ve 2005'te 3 çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada 7 gözaltı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2004 ve 2005'te İstanbul'da 3 çocuğun ölümlerine ilişkin dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları ile... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

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akın gürlek

adalet bakanlığı

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Bakan Gürlek, aradan yıllar geçse de şüpheli ölümlerin aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.Kağıthane'deki çocuk ölümleriİstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 2004 ve 2005'te aynı apartmanda meydana gelen olaylarda, henüz 1 yaşındaki Özcan Akyol, 1,5 yaşındaki Ferhat Akyol ve 3,5 yaşındaki Yusuf Akyol'un hayatını kaybettiğini anımsatan Gürlek, bu ölümlere ilişkin dosyaların Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının çalışmaları kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındığını kaydetti.7 gözaltı yapıldıYürütülen kapsamlı soruşturmada yeni tanık beyanları, olay yeri bulguları, itfaiye ve adli tıp raporları ile iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini bildiren Gürlek, soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:Soruşturmada görev alanlara teşekkürlerini ileten Gürlek, "Zamanın geçmesi, suçların cezasız kalmasına gerekçe olamaz. Geçmişte yaşanan ve henüz aydınlatılamayan olayların üzerine kararlılıkla gitmeye, adaletin tecellisi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/adalet-bakani-gurlek-76-dosyada-83-cinayeti-faili-mechul-olmaktan-cikardik-1110331898.html

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