https://anlatilaninotesi.com.tr/20261113/adalet-bakani-gurlek-76-dosyada-83-cinayeti-faili-mechul-olmaktan-cikardik-1110331898.html
Adalet Bakanı Gürlek: 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık
Adalet Bakanı Gürlek: 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını, Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıllık 3 cinayet dosyasının yeniden... 13.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-13T19:00+0300
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi.Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç cinayet dosyasının yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/adalet-bakani-gurlek-tutuklanan-fatma-betul-sayanla-ilgili-konustu-kimseyi-koruyup-kollamiyoruz-1110220229.html
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akın gürlek, bursa, bitlis, kestel, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
akın gürlek, bursa, bitlis, kestel, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet
Adalet Bakanı Gürlek: 76 dosyada 83 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık
19:00 13.11.2026 (güncellendi: 19:03 13.11.2026)
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını, Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıllık 3 cinayet dosyasının yeniden aydınlatıldığını açıkladı. Söz konusu soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 76 dosyada 83 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi.
Bursa ve Bitlis'te 14, 16 ve 20 yıldır aydınlatılamayan üç cinayet dosyasının yeniden ele alındığını belirten Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile tanık beyanlarını birlikte değerlendirdik. Elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledik. Mustafakemalpaşa’da 2010 yılında kaybolduktan sonra ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürülmüş hâlde bulunan Mehmet Arıcan’ın dosyasında HTS kayıtları, mali incelemeler ve yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 1’i tutuklandı. Tatvan’da 2006 yılında başından ateşli silahla vurulmuş hâlde yol kenarında bulunan kadının dosyasında DNA örnekleri, HTS kayıtları ve tanık beyanları yeniden incelendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında bulunan firari şüpheli hakkında yakalama ve kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürerken maktulün kimliğinin belirlenmesi için incelemeler devam ediyor. 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu’nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 2015 yılında Kestel’de bulunan yanmış insan kemiklerine yönelik adli tıp incelemeleri, diş kayıtları, iletişim verileri ve tanık beyanları yeniden ele alındı. Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.