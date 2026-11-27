https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bagdat-erbil-krizi-ikby-kontrolundeki-iki-sinir-kapisi-kapatildi-1110624329.html

Bağdat-Erbil krizi: IKBY kontrolündeki iki sınır kapısı kapatıldı

Bağdat-Erbil krizi: IKBY kontrolündeki iki sınır kapısı kapatıldı

Sputnik Türkiye

Irak Sınır Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Beşte ve el-Velid sınır kapılarını kapattı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye

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Irak'ta merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerilim sürerken, IKBY kontrolündeki Beşte ve el-Velid sınır kapıları ulaşıma kapatıldı.Ülkenin kuzeyindeki Halepçe kentinde bulunan ve İran'a açılan Beşte Sınır Kapısı ile Irak-Suriye sınırındaki el-Velid Sınır Kapısı'nın kapatılması, Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı.İki taraf arasındaki gerilim, Irak'ın federal yönetim sistemini, anayasal yetki paylaşımını ve anayasada belirlenen ortaklık ilkelerini de kapsayan daha geniş bir tartışmaya dönüştü.Anayasal hükümlerdeki belirsizlikler nedeniyle federal hükümet ile bölgesel yönetim arasındaki yetki sınırları tartışma konusu olurken, federal yasaların mı yoksa IKBY'de yürürlükte olan yasaların mı öncelikli uygulanacağı sorusu da anlaşmazlığın temel başlıkları arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/irak-basbakani-zeydiden-ikby-aciklamasi-ordu-sinirlarda-konuslanacak-1110617055.html

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