https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/bagdat-erbil-krizi-ikby-kontrolundeki-iki-sinir-kapisi-kapatildi-1110624329.html
Bağdat-Erbil krizi: IKBY kontrolündeki iki sınır kapısı kapatıldı
Bağdat-Erbil krizi: IKBY kontrolündeki iki sınır kapısı kapatıldı
Sputnik Türkiye
Irak Sınır Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Beşte ve el-Velid sınır kapılarını kapattı. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T00:06+0300
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Irak'ta merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerilim sürerken, IKBY kontrolündeki Beşte ve el-Velid sınır kapıları ulaşıma kapatıldı.Ülkenin kuzeyindeki Halepçe kentinde bulunan ve İran'a açılan Beşte Sınır Kapısı ile Irak-Suriye sınırındaki el-Velid Sınır Kapısı'nın kapatılması, Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı.İki taraf arasındaki gerilim, Irak'ın federal yönetim sistemini, anayasal yetki paylaşımını ve anayasada belirlenen ortaklık ilkelerini de kapsayan daha geniş bir tartışmaya dönüştü.Anayasal hükümlerdeki belirsizlikler nedeniyle federal hükümet ile bölgesel yönetim arasındaki yetki sınırları tartışma konusu olurken, federal yasaların mı yoksa IKBY'de yürürlükte olan yasaların mı öncelikli uygulanacağı sorusu da anlaşmazlığın temel başlıkları arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/irak-basbakani-zeydiden-ikby-aciklamasi-ordu-sinirlarda-konuslanacak-1110617055.html
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i̇kby, irak, bağdat, i̇ran, erbil, petrol, brent petrol, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol üretimi, sınır, sınır dışı, sınır kapısı, sınır ihlali
Bağdat-Erbil krizi: IKBY kontrolündeki iki sınır kapısı kapatıldı
00:06 27.11.2026 (güncellendi: 00:07 27.11.2026)
Irak Sınır Muhafızları, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Beşte ve el-Velid sınır kapılarını kapattı.
Irak'ta merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerilim sürerken, IKBY kontrolündeki Beşte ve el-Velid sınır kapıları ulaşıma kapatıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Halepçe kentinde bulunan ve İran'a açılan Beşte Sınır Kapısı ile Irak-Suriye sınırındaki el-Velid Sınır Kapısı'nın kapatılması, Bağdat ile Erbil arasındaki anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı.
İki taraf arasındaki gerilim, Irak'ın federal yönetim sistemini, anayasal yetki paylaşımını ve anayasada belirlenen ortaklık ilkelerini de kapsayan daha geniş bir tartışmaya dönüştü.
Anayasal hükümlerdeki belirsizlikler nedeniyle federal hükümet ile bölgesel yönetim arasındaki yetki sınırları tartışma konusu olurken, federal yasaların mı yoksa IKBY'de yürürlükte olan yasaların mı öncelikli uygulanacağı sorusu da anlaşmazlığın temel başlıkları arasında yer alıyor.