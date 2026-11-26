https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/irak-basbakani-zeydiden-ikby-aciklamasi-ordu-sinirlarda-konuslanacak-1110617055.html

Irak Başbakanı Zeydi'den IKBY açıklaması: Ordu, sınırlarda konuşlanacak

Irak Başbakanı Zeydi'den IKBY açıklaması: Ordu, sınırlarda konuşlanacak

Sputnik Türkiye

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kentlerde değil, sınır bölgelerinde konuşlanacağını söyledi. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T18:37+0300

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Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta IKBY'deki Kürt partilerin Irak Meclisindeki temsilcileriyle bir araya geldi.Zeydi, bazı kesimlerin nüfuzlarını, mali çıkarlarını ve kişisel hesaplarını hukuki takibattan korumak amacıyla Kürt halkını petrol kaçakçılığı krizine dahil etmeye çalıştığını savundu.IKBY'nin özel statüsünü göz önünde bulundurduklarını belirten Zeydi, hükümetin ülke genelinde güvenliği sağlama, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ile ulusal kaynakların korunması konularında geri adım atmayacaklarını ifade etti.Petrol sahaları ve sınır kapılarının devredilmesi planıIrak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığı yönünde bir açıklama yapmıştı.Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.Irak hükümetinin söz konusu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/irak-federal-mahkemesinden-yeni-karar-bagdat-tum-sinirlarda-asker-konuslandirabilecek-1110585902.html

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