https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/irak-basbakani-zeydiden-ikby-aciklamasi-ordu-sinirlarda-konuslanacak-1110617055.html
Irak Başbakanı Zeydi'den IKBY açıklaması: Ordu, sınırlarda konuşlanacak
Irak Başbakanı Zeydi'den IKBY açıklaması: Ordu, sınırlarda konuşlanacak
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kentlerde değil, sınır bölgelerinde konuşlanacağını söyledi. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T18:37+0300
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Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta IKBY'deki Kürt partilerin Irak Meclisindeki temsilcileriyle bir araya geldi.Zeydi, bazı kesimlerin nüfuzlarını, mali çıkarlarını ve kişisel hesaplarını hukuki takibattan korumak amacıyla Kürt halkını petrol kaçakçılığı krizine dahil etmeye çalıştığını savundu.IKBY'nin özel statüsünü göz önünde bulundurduklarını belirten Zeydi, hükümetin ülke genelinde güvenliği sağlama, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ile ulusal kaynakların korunması konularında geri adım atmayacaklarını ifade etti.Petrol sahaları ve sınır kapılarının devredilmesi planıIrak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığı yönünde bir açıklama yapmıştı.Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.Irak hükümetinin söz konusu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/irak-federal-mahkemesinden-yeni-karar-bagdat-tum-sinirlarda-asker-konuslandirabilecek-1110585902.html
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irak, i̇kby, ordu, petrol
Irak Başbakanı Zeydi'den IKBY açıklaması: Ordu, sınırlarda konuşlanacak
Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak ordusunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kentlerde değil, sınır bölgelerinde konuşlanacağını söyledi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Zeydi, başkent Bağdat'ta IKBY'deki Kürt partilerin Irak Meclisindeki temsilcileriyle bir araya geldi.
Zeydi, bazı kesimlerin nüfuzlarını, mali çıkarlarını ve kişisel hesaplarını hukuki takibattan korumak amacıyla Kürt halkını petrol kaçakçılığı krizine dahil etmeye çalıştığını savundu.
Irak ordusunun ülkedeki tüm toplumsal kesimleri temsil ettiğini belirten Zeydi, "Ordumuz kentlerin (IKBY) içinde değil, sınırlarda konuşlanacak" ifadelerini kullandı.
IKBY'nin özel statüsünü göz önünde bulundurduklarını belirten Zeydi, hükümetin ülke genelinde güvenliği sağlama, devlet otoritesini güçlendirme ve hukukun üstünlüğünü tesis etme yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
Zeydi, silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele edilmesi ile ulusal kaynakların korunması konularında geri adım atmayacaklarını ifade etti.
Petrol sahaları ve sınır kapılarının devredilmesi planı
Irak Başbakanının Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan, daha önce IKBY yönetimine ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesi yönünde talimat iletilmesinin planlandığı yönünde bir açıklama yapmıştı.
Numan, IKBY sınırları içindeki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesinin öngörüldüğünü bildirmişti.
Ayrıca Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinin idari sınırları içinde bulunan ancak güvenlik bakımından IKBY'nin kontrolündeki petrol sahalarının yönetiminin de
Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasının planlandığını belirtmişti.
Irak hükümetinin söz konusu planlarına IKBY'deki siyasi partiler tepki göstermişti.