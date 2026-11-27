https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ankarada-iki-bozayi-oldurulmustu-milli-park-muduru-gorevden-alindi-1110632808.html
Ankara'da iki bozayı öldürülmüştü: Milli Park Müdürü görevden alındı
Ankara'da iki bozayı öldürülmüştü: Milli Park Müdürü görevden alındı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman... 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T10:04+0300
2026-11-27T10:04+0300
2026-11-27T10:04+0300
türki̇ye
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
ankara
bozayı
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada ilk bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ön inceleme sonucunda Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığını açıkladı.Bakanlık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.Yavru ayılar için 25 kişilik özel ekip görevlendirildiİki bozayının öldürülmesinin ardından yavruların güvenliğinin sağlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) harekete geçti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yavruların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi.Ayıların yaşam alanlarının farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen toplam 45 fotokapan yerleştirildi. Ayrıca termal görüntüleme özelliğine sahip üç dron ve gece görüş dürbünleriyle bölgede tarama çalışmaları gerçekleştirildi.Yavru ayıların sağlık durumları iyiTeknik ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.Bakanlık, yavruların hareketlerinin ve konumlarının düzenli olarak takip edildiğini, kış koşulları öncesinde ihtiyaçlarının belirlenmesi için değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.Yavruların kış uykusu için üç kritik değerlendirmeUzman ekipler, yavru bozayıların doğal yaşam alanlarında kışı güvenli şekilde geçirip geçiremeyeceklerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda şu üç konu değerlendirilecek:Yavru ayıların geleceğine ilişkin karar, uzman ekiplerin değerlendirmelerinin ardından verilecek.Bozayıların öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyorTarım ve Orman Bakanlığı, iki bozayının öldürülmesine ilişkin idari soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın bütün yönleriyle incelenmesine devam ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-3-isim-tutuklandi-1110630958.html
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doğa koruma ve milli parklar (dkmp), ankara, bozayı
doğa koruma ve milli parklar (dkmp), ankara, bozayı
Ankara'da iki bozayı öldürülmüştü: Milli Park Müdürü görevden alındı
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Park Müdürünün görevden alındığını duyurdu. Yavru ayıların güvenliği için 25 kişilik uzman ekip görevlendirildi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada ilk bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ön inceleme sonucunda Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığını açıkladı.
Bakanlık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.
Yavru ayılar için 25 kişilik özel ekip görevlendirildi
İki bozayının öldürülmesinin ardından yavruların güvenliğinin sağlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) harekete geçti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yavruların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi.
Ayıların yaşam alanlarının farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen toplam 45 fotokapan yerleştirildi. Ayrıca termal görüntüleme özelliğine sahip üç dron ve gece görüş dürbünleriyle bölgede tarama çalışmaları gerçekleştirildi.
Yavru ayıların sağlık durumları iyi
Teknik ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.
Bakanlık, yavruların hareketlerinin ve konumlarının düzenli olarak takip edildiğini, kış koşulları öncesinde ihtiyaçlarının belirlenmesi için değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.
Yavruların kış uykusu için üç kritik değerlendirme
Uzman ekipler, yavru bozayıların doğal yaşam alanlarında kışı güvenli şekilde geçirip geçiremeyeceklerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda şu üç konu değerlendirilecek:
Yavruların kış uykusu öncesinde yeterli beslenme düzeyine ulaşıp ulaşmadıkları ve destek yemlemesine ihtiyaç duyup duymadıkları.
Kış uykusunu kendi başlarına geçirip geçiremeyecekleri.
Barınakta koruma altına alınmalarının gerekip gerekmediği.
Yavru ayıların geleceğine ilişkin karar, uzman ekiplerin değerlendirmelerinin ardından verilecek.
Bozayıların öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, iki bozayının öldürülmesine ilişkin idari soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.
Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın bütün yönleriyle incelenmesine devam ediliyor.