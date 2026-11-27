https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/ankarada-iki-bozayi-oldurulmustu-milli-park-muduru-gorevden-alindi-1110632808.html

Ankara'da iki bozayı öldürülmüştü: Milli Park Müdürü görevden alındı

Ankara'da iki bozayı öldürülmüştü: Milli Park Müdürü görevden alındı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman... 27.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-27T10:04+0300

2026-11-27T10:04+0300

2026-11-27T10:04+0300

türki̇ye

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

ankara

bozayı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada ilk bulgular kamuoyuyla paylaşıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ön inceleme sonucunda Soğuksu Milli Park Müdürünün görevden alındığını açıkladı.Bakanlık, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.Yavru ayılar için 25 kişilik özel ekip görevlendirildiİki bozayının öldürülmesinin ardından yavruların güvenliğinin sağlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) harekete geçti.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yavruların takibi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 25 kişilik uzman teknik ekip görevlendirildi.Ayıların yaşam alanlarının farklı noktalarına 23'ü anlık görüntü aktarabilen toplam 45 fotokapan yerleştirildi. Ayrıca termal görüntüleme özelliğine sahip üç dron ve gece görüş dürbünleriyle bölgede tarama çalışmaları gerçekleştirildi.Yavru ayıların sağlık durumları iyiTeknik ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.Bakanlık, yavruların hareketlerinin ve konumlarının düzenli olarak takip edildiğini, kış koşulları öncesinde ihtiyaçlarının belirlenmesi için değerlendirmelerin sürdüğünü bildirdi.Yavruların kış uykusu için üç kritik değerlendirmeUzman ekipler, yavru bozayıların doğal yaşam alanlarında kışı güvenli şekilde geçirip geçiremeyeceklerini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda şu üç konu değerlendirilecek:Yavru ayıların geleceğine ilişkin karar, uzman ekiplerin değerlendirmelerinin ardından verilecek.Bozayıların öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyorTarım ve Orman Bakanlığı, iki bozayının öldürülmesine ilişkin idari soruşturmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.Bakanlık Teftiş Kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın bütün yönleriyle incelenmesine devam ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-3-isim-tutuklandi-1110630958.html

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