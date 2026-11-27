https://anlatilaninotesi.com.tr/20261127/2027-yili-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1110650810.html
2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Sputnik Türkiye
2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyonda kabul edilen teklif, görüşülmek üzere TBMM Genel Kuruluna sevk edildi. 27.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-27T21:20+0300
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bütçe
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2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.21 Ekim'de başlayan bütçe görüşmeleri, komisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecekKomisyonda yaklaşık 5 hafta süren görüşmeler kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının 2027 yılı bütçeleri değerlendirildi. Komisyon tarafından kabul edilen bütçe teklifi, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi.2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mecliste-gorusmeler-basladi-22-milyon-kisiyi-ilgilendiren-gss-borc-affinda-son-durum-ne-1110599277.html
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tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), bütçe
tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), bütçe
2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
21:20 27.11.2026 (güncellendi: 21:29 27.11.2026)
2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyonda kabul edilen teklif, görüşülmek üzere TBMM Genel Kuruluna sevk edildi.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
21 Ekim'de başlayan bütçe görüşmeleri, komisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla sona erdi.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek
Komisyonda yaklaşık 5 hafta süren görüşmeler kapsamında bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının 2027 yılı bütçeleri değerlendirildi. Komisyon tarafından kabul edilen bütçe teklifi, TBMM Genel Kuruluna sevk edildi.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin aralık ayında TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.