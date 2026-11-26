https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mecliste-gorusmeler-basladi-22-milyon-kisiyi-ilgilendiren-gss-borc-affinda-son-durum-ne-1110599277.html

Mecliste görüşmeler başladı: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiren GSS borç affında son durum ne?

Mecliste görüşmeler başladı: 2.2 milyon kişiyi ilgilendiren GSS borç affında son durum ne?

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2017 öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ve bunlara bağlı gecikme cezalarının silinmesini öngören kanun teklifi TBMM Genel... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T08:14+0300

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, sağlık sigortasından enerji yatırımlarına, mesleki eğitimden yatırım fonlarının tasfiyesine kadar farklı alanlarda düzenlemeler içeriyor.Teklifin en dikkat çeken maddelerinden birini ise 1 Ocak 2017 öncesine ait GSS prim borçlarının silinmesi oluşturuyor.Yaklaşık 2,2 milyon kişinin borcu silinecekAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, daha önce yaptığı açıklamada düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgi vermişti.Güler, teklifin yasalaşması halinde 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin liralık prim borcunun silineceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:"1 Ocak 2017 tarihinden öncesine ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçiyoruz. Bu bağlamda 2 milyon 199 bin 869 vatandaşımızın toplamda 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcunu terkin ederek üzerindeki borç yükünü kaldırıyor, sağlık hizmetlerine yine kesintisiz ve kolay erişimi teminat altına alıyoruz"Hangi GSS borçları silinecek?Meclis gündemindeki düzenlemenin kabul edilmesi halinde;Düzenleme, belirtilen tarihten sonraki GSS prim borçlarını kapsamıyor. Borçların silinmesi için teklifin yasalaşması gerekiyor.Mecliste torba kanun tartışmasıKanun teklifinin tümü üzerinde gerçekleştirilen görüşmelerde siyasi parti temsilcileri, düzenlemenin kapsamına ve farklı konuların aynı teklif içerisinde ele alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifin 10 ayrı kanunda değişiklik öngördüğünü belirterek torba kanun uygulamasını eleştirdi.Yenilenebilir enerji yatırımlarına yeni mali engeller getirileceğini savunan Özdağ, güneş ve rüzgar enerjisine yönelik yatırımların artırılmasının Türkiye'nin enerji ithalatını ve cari açığını azaltabileceğini ifade etti.İYİ Parti'den borç affı eleştirisiİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, teklifin yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler de içerdiğine dikkat çekerek fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.GSS prim borçlarının silinmesine yönelik düzenlemeyi de eleştiren Kavuncu, borçlarını zamanında ödeyen kişilerin durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini savundu.Üniversite hastanelerine yönelik düzenlemeCHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ise teklif kapsamında kamu üniversite hastanelerinin 2026 yılına ilişkin götürü bedel sözleşmesi farklarının silinmesinin öngörüldüğünü belirtti.Söz konusu maddeyi desteklediklerini ifade eden Ateş, benzer geçici düzenlemelerin 2020'den bu yana altı kez gündeme getirildiğine dikkat çekti.Ateş, üniversite hastanelerinin mali sorunlarının çözülmesi için kalıcı bir finansman modeli oluşturulması gerektiğini söyledi.Yenilenebilir enerji politikaları da gündemdeMHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, enerji arz güvenliğinin ekonomik kalkınma, sanayinin rekabet gücü ve milli güvenlik açısından önem taşıdığını vurguladı.Başkan, yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılmasının yanı sıra teknoloji geliştirilmesi, yerli sanayinin büyütülmesi ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından fırsatlar sunduğunu belirtti.DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ise teklifin torba kanun şeklinde görüşülmesini eleştirerek yenilenebilir enerji yatırımlarının tarım arazileri ve meralar üzerindeki çevresel etkilerine dikkat çekti.Kanun teklifinde başka hangi düzenlemeler bulunuyor?Toplam 15 maddeden oluşan kanun teklifi, GSS prim borçlarının yanı sıra farklı ekonomik ve sosyal alanlara ilişkin düzenlemeler de içeriyor.Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, teklif kapsamında BOTAŞ'ın vergi borçları, istihdam teşvikleri, kurumlar vergisi, üniversite hastanelerinin finansmanı ve yatırım fonlarının tasfiyesi gibi birbirinden farklı konuların ele alındığını belirtti.Teklifle ayrıca aday çıraklara, çıraklara, stajyerlere ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere ödenen ücretlere yönelik devlet katkısının süresine ilişkin düzenleme yapılması öngörülüyor.Meclis görüşmelerine saat 14.00'te devam edilecekMeclis Başkanvekili Pervin Buldan, milletvekillerinin konuşmalarının ardından birleşime ara verdi.Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Buldan, birleşimi saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.Yaklaşık 2,2 milyon kişiyi ilgilendiren GSS prim borçlarının silinmesine yönelik teklifin yasalaşma süreci, Mecliste devam edecek görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

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