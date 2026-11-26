https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/zeytinburnunda-toprak-kaymasi-4-katli-bina-bosaltildi-1110624003.html
Zeytinburnu'nda toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı
Zeytinburnu'nda toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir inşaatta yürütülen temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması, bitişikteki 4 katlı binanın tahliye... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T23:21+0300
2026-11-26T23:21+0300
2026-11-26T23:21+0300
türki̇ye
zeytinburnu
inşaat
inşaat sektörü
inşaat temeli
toprak kayması
tahliye
bina
bina çökmesi
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Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta bulunan inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı. Kaymanın etkisiyle inşaatın bitişiğindeki 4 katlı binanın giriş bölümüne ulaşımı sağlayan yol çöktü.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 2 katı boş olan binada yaşayan 2 aileden toplam 9 kişiyi güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.Tahliye edilen bina sakinleri ekipler tarafından otellere yerleştirilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/binanin-duvarina-yildirim-isabet-etti-tahliye-edildi-1110551117.html
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zeytinburnu, inşaat, inşaat sektörü, inşaat temeli, toprak kayması, tahliye, bina, bina çökmesi
zeytinburnu, inşaat, inşaat sektörü, inşaat temeli, toprak kayması, tahliye, bina, bina çökmesi
Zeytinburnu'nda toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir inşaatta yürütülen temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması, bitişikteki 4 katlı binanın tahliye edilmesine neden oldu.
Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta bulunan inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı.
Kaymanın etkisiyle inşaatın bitişiğindeki 4 katlı binanın giriş bölümüne ulaşımı sağlayan yol çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 2 katı boş olan binada yaşayan 2 aileden toplam 9 kişiyi güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.
Tahliye edilen bina sakinleri ekipler tarafından otellere yerleştirilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.