https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/zeytinburnunda-toprak-kaymasi-4-katli-bina-bosaltildi-1110624003.html

Zeytinburnu'nda toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı

Zeytinburnu'nda toprak kayması: 4 katlı bina boşaltıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir inşaatta yürütülen temel çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması, bitişikteki 4 katlı binanın tahliye... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T23:21+0300

2026-11-26T23:21+0300

2026-11-26T23:21+0300

türki̇ye

zeytinburnu

inşaat

inşaat sektörü

inşaat temeli

toprak kayması

tahliye

bina

bina çökmesi

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Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta bulunan inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada toprak kayması yaşandı. Kaymanın etkisiyle inşaatın bitişiğindeki 4 katlı binanın giriş bölümüne ulaşımı sağlayan yol çöktü.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, 2 katı boş olan binada yaşayan 2 aileden toplam 9 kişiyi güvenlik gerekçesiyle tahliye etti.Tahliye edilen bina sakinleri ekipler tarafından otellere yerleştirilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/binanin-duvarina-yildirim-isabet-etti-tahliye-edildi-1110551117.html

türki̇ye

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zeytinburnu, inşaat, inşaat sektörü, inşaat temeli, toprak kayması, tahliye, bina, bina çökmesi