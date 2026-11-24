https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/binanin-duvarina-yildirim-isabet-etti-tahliye-edildi-1110551117.html

Binanın duvarına yıldırım isabet etti: Tahliye edildi

Binanın duvarına yıldırım isabet etti: Tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti. Duvarın parçalanmasıyla çevreye savrulan beton parçaları binaya isabet... 24.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-24T11:56+0300

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kocaeli

yıldırım

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etmesi sonucu çevreye savrulan beton parçaları binada hasara yol açtı. Olayın ardından apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti.Beton parçaları binaya isabet ettiYıldırımın isabet ettiği istinat duvarından kopan beton parçaları çevreye savruldu.Savrulan parçaların apartmana isabet etmesi sonucu binada hasar oluştu.Ekipler bölgeye sevk edildiOlayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, olayın yaşandığı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.Bina sakinleri tahliye edildiGüvenlik tedbirleri kapsamında 3 katlı apartmanda yaşayan bina sakinleri tahliye edildi.Ekiplerin binanın çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aslan-ihbari-uzerine-jandarmanin-bekleyisi-suruyor-1110550491.html

türki̇ye

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