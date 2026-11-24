https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/binanin-duvarina-yildirim-isabet-etti-tahliye-edildi-1110551117.html
Binanın duvarına yıldırım isabet etti: Tahliye edildi
Binanın duvarına yıldırım isabet etti: Tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti. Duvarın parçalanmasıyla çevreye savrulan beton parçaları binaya isabet... 24.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-24T11:56+0300
2026-11-24T11:56+0300
2026-11-24T11:56+0300
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etmesi sonucu çevreye savrulan beton parçaları binada hasara yol açtı. Olayın ardından apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti.Beton parçaları binaya isabet ettiYıldırımın isabet ettiği istinat duvarından kopan beton parçaları çevreye savruldu.Savrulan parçaların apartmana isabet etmesi sonucu binada hasar oluştu.Ekipler bölgeye sevk edildiOlayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, olayın yaşandığı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.Bina sakinleri tahliye edildiGüvenlik tedbirleri kapsamında 3 katlı apartmanda yaşayan bina sakinleri tahliye edildi.Ekiplerin binanın çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261124/aslan-ihbari-uzerine-jandarmanin-bekleyisi-suruyor-1110550491.html
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kocaeli, yıldırım
Binanın duvarına yıldırım isabet etti: Tahliye edildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti. Duvarın parçalanmasıyla çevreye savrulan beton parçaları binaya isabet ederek hasara neden oldu. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, güvenlik önlemi alınan apartmandaki bina sakinleri tahliye edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etmesi sonucu çevreye savrulan beton parçaları binada hasara yol açtı. Olayın ardından apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan 3 katlı apartmanın istinat duvarına yıldırım isabet etti.
Beton parçaları binaya isabet etti
Yıldırımın isabet ettiği istinat duvarından kopan beton parçaları çevreye savruldu.
Savrulan parçaların apartmana isabet etmesi sonucu binada hasar oluştu.
Ekipler bölgeye sevk edildi
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olayın yaşandığı binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Bina sakinleri tahliye edildi
Güvenlik tedbirleri kapsamında 3 katlı apartmanda yaşayan bina sakinleri tahliye edildi.
Ekiplerin binanın çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.