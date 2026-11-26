Zaharova'dan AB'ye sert suçlama: Müzakere söylemleri, Rusya'ya yönelik saldırganlığı gizleme amacı taşıyor
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinĐại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
© Sputnik / Sergey Bobylev/
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Zaharova, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinde müzakereye hazır oldukları yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve AB'nin Rusya'ya yönelik saldırgan tutumunu gizlemek için bir perde görevi gördüğünü belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında AB ülkelerinin Ukrayna politikasını değerlendirdi.
Avrupalı liderlerin çözüm ve diyalog mesajlarını eleştiren Zaharova, Brüksel'in barış istemediğini vurguladı.
Avrupalı liderlerin çözüm ve diyalog mesajlarını eleştiren Zaharova, Brüksel'in barış istemediğini vurguladı.
'Çatışmayı uzatarak gelir elde ediyorlar'
Avrupa'daki karar alıcıların süreci uzatma niyetinde olduğunu dile getiren Zaharova, AB ülkelerinin yaşanan krizden mali kazanç sağladığına dikkat çekti.
Zaharova, "Gönüllüler Koalisyonu'nun bir araya geldiği son toplantı, bu formatın katılımcılarının barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi duymadığını açıkça ortaya koydu. Ukrayna vatandaşlarının yok edilmesine yönelik bu projeyi sürdürmek ve buradan oldukça iyi bir gelir elde etmek için çatışmayı uzatmaya kararlılar" ifadelerini kullandı.
Zaharova, "Gönüllüler Koalisyonu'nun bir araya geldiği son toplantı, bu formatın katılımcılarının barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi duymadığını açıkça ortaya koydu. Ukrayna vatandaşlarının yok edilmesine yönelik bu projeyi sürdürmek ve buradan oldukça iyi bir gelir elde etmek için çatışmayı uzatmaya kararlılar" ifadelerini kullandı.
'Diyalog mesajları gerçeği gizliyor'
Avrupalı yetkililerin diplomasi vurgusunun samimiyetsiz olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu açıklamaların asıl niyeti örtbas etmeye yönelik olduğunu vurguladı.
Zaharova konuşmasını, "Müzakerelere hazır olduklarına dair tüm konuşmaları, Avrupa'da Rusya'ya karşı süregelen saldırgan tutum üzerine çekilmiş bir perdeden ibaret" sözleriyle tamamladı.
Zaharova konuşmasını, "Müzakerelere hazır olduklarına dair tüm konuşmaları, Avrupa'da Rusya'ya karşı süregelen saldırgan tutum üzerine çekilmiş bir perdeden ibaret" sözleriyle tamamladı.