https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/zaharovadan-abye-sert-suclama-muzakere-soylemleri-rusyaya-yonelik-saldirganligi-gizleme-amaci-1110615160.html

Zaharova'dan AB'ye sert suçlama: Müzakere söylemleri, Rusya'ya yönelik saldırganlığı gizleme amacı taşıyor

Zaharova'dan AB'ye sert suçlama: Müzakere söylemleri, Rusya'ya yönelik saldırganlığı gizleme amacı taşıyor

Sputnik Türkiye

Zaharova, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinde müzakereye hazır oldukları yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve AB'nin Rusya'ya yönelik saldırgan... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T17:20+0300

2026-11-26T17:20+0300

2026-11-26T17:20+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ab

gönüllüler koalisyonu

mariya zaharova

avrupa

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında AB ülkelerinin Ukrayna politikasını değerlendirdi. Avrupalı liderlerin çözüm ve diyalog mesajlarını eleştiren Zaharova, Brüksel'in barış istemediğini vurguladı.'Çatışmayı uzatarak gelir elde ediyorlar'Avrupa'daki karar alıcıların süreci uzatma niyetinde olduğunu dile getiren Zaharova, AB ülkelerinin yaşanan krizden mali kazanç sağladığına dikkat çekti.Zaharova, "Gönüllüler Koalisyonu'nun bir araya geldiği son toplantı, bu formatın katılımcılarının barışçıl bir çözüme en ufak bir ilgi duymadığını açıkça ortaya koydu. Ukrayna vatandaşlarının yok edilmesine yönelik bu projeyi sürdürmek ve buradan oldukça iyi bir gelir elde etmek için çatışmayı uzatmaya kararlılar" ifadelerini kullandı.'Diyalog mesajları gerçeği gizliyor'Avrupalı yetkililerin diplomasi vurgusunun samimiyetsiz olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu açıklamaların asıl niyeti örtbas etmeye yönelik olduğunu vurguladı. Zaharova konuşmasını, "Müzakerelere hazır olduklarına dair tüm konuşmaları, Avrupa'da Rusya'ya karşı süregelen saldırgan tutum üzerine çekilmiş bir perdeden ibaret" sözleriyle tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihini-duyurdu-1110601793.html

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ukrayna, rusya, ab, gönüllüler koalisyonu, mariya zaharova, avrupa