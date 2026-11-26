Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının tarihini duyurdu
09:35 26.11.2026 (güncellendi: 09:44 26.11.2026)
© Sputnik / Григорий СысоевRus lider, Vladimir Putin'le Yılın Özeti programında - 2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanacağı tarihi açıkladı.
Kremlin tarafından yapılan resmi duyuruya göre, program 10 Aralık Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak.
Canlı yayınlanacak program sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının sonuçlarını özetleyecek ve gazeteciler ile vatandaşların sorularını yanıtlayacak.
Rus lider, geçen yıl yaklaşık 4.5 saat boyunca 80'in üzerinde soruya yanıt vermişti.
Canlı yayınlanacak program sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının sonuçlarını özetleyecek ve gazeteciler ile vatandaşların sorularını yanıtlayacak.
Rus lider, geçen yıl yaklaşık 4.5 saat boyunca 80'in üzerinde soruya yanıt vermişti.
Bu format 2023'te başladı
Rus liderin her yıl geleneksel olarak düzenlediği büyük basın toplantısı ile yine her yıl vatandaşlardan gelen soruları yanıtladığı direkt hat programının birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' formatı, 2023 yılından beri uygulanıyor.
Putin, bu format dahilinde hem basının sorularını yanıtlıyor hem de Rusya halkının merak ettiği konularda açıklamalar yapıyor.
Dünyanın önde gelen televizyon kanalları ve yayın organları Putin'in basın toplantısını canlı olarak yayınlıyor.
Putin, bu format dahilinde hem basının sorularını yanıtlıyor hem de Rusya halkının merak ettiği konularda açıklamalar yapıyor.
Dünyanın önde gelen televizyon kanalları ve yayın organları Putin'in basın toplantısını canlı olarak yayınlıyor.