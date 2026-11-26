https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programinin-tarihini-duyurdu-1110601793.html

Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının tarihini duyurdu

Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının tarihini duyurdu

Sputnik Türkiye

Kremlin, 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' programının yayınlanacağı tarihi açıkladı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T09:35+0300

2026-11-26T09:35+0300

2026-11-26T09:44+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

vladimir putin'le yılın özeti

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Kremlin tarafından yapılan resmi duyuruya göre, program 10 Aralık Perşembe günü saat 12.00'de başlayacak.Canlı yayınlanacak program sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2026 yılının sonuçlarını özetleyecek ve gazeteciler ile vatandaşların sorularını yanıtlayacak.Rus lider, geçen yıl yaklaşık 4.5 saat boyunca 80'in üzerinde soruya yanıt vermişti.Bu format 2023'te başladıRus liderin her yıl geleneksel olarak düzenlediği büyük basın toplantısı ile yine her yıl vatandaşlardan gelen soruları yanıtladığı direkt hat programının birleştirilmesiyle ortaya çıkarılan 'Vladimir Putin'le Yılın Özeti' formatı, 2023 yılından beri uygulanıyor.Putin, bu format dahilinde hem basının sorularını yanıtlıyor hem de Rusya halkının merak ettiği konularda açıklamalar yapıyor.Dünyanın önde gelen televizyon kanalları ve yayın organları Putin'in basın toplantısını canlı olarak yayınlıyor.

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rusya, kremlin, vladimir putin, vladimir putin'le yılın özeti