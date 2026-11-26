https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/nato-genel-sekreteri-rutte-rusya-ittifaka-hicbir-zaman-saldirmadi-1110594894.html
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya İttifak’a hiçbir zaman saldırmadı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya İttifak’a hiçbir zaman saldırmadı
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın İttifak’a üye hiçbir ülkeye saldırmadığını belirtti. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T01:15+0300
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik bir saldırısının bulunmadığını söyledi.“Gerçeklere bakalım ve olanları değerlendirelim. Rusya hiçbir NATO ülkesine saldırmadı” diyen Rutte, buna karşın Rusya’yı Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki çatışmaları başlatmakla suçladı.Moskova, son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyet yürüttüğüne dikkat çekiyor. NATO ise, girişimlerini genişleterek bunu “saldırganlığın caydırılması” olarak adlandırıyor. Rusya yönetimi, bloğun Avrupa’daki askeri varlığını artırmasından duyduğu endişeyi birçok kez dile getirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de NATO ile bir çatışmanın hiçbir anlamı olmadığını defalarca vurgulamış, ancak saldırı olması halinde Rusya’nın saldırganlığı püskürtmek için tüm imkanlarını kullanmak zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/polonya-nato-ukrayna-semalarinda-fuze-dusurulmesine-kesinlikle-karsi-1110591111.html
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mark rutte, nato, rusya, gürcistan, ukrayna, afganistan, moskova, fox news
mark rutte, nato, rusya, gürcistan, ukrayna, afganistan, moskova, fox news
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya İttifak’a hiçbir zaman saldırmadı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya’nın İttifak’a üye hiçbir ülkeye saldırmadığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Rusya’nın NATO ülkelerine yönelik bir saldırısının bulunmadığını söyledi.
“Gerçeklere bakalım ve olanları değerlendirelim. Rusya hiçbir NATO ülkesine saldırmadı” diyen Rutte, buna karşın Rusya’yı Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki çatışmaları başlatmakla suçladı.
Moskova, son yıllarda NATO’nun ülkenin batı sınırlarında benzeri görülmemiş bir faaliyet yürüttüğüne dikkat çekiyor. NATO ise, girişimlerini genişleterek bunu “saldırganlığın caydırılması” olarak adlandırıyor. Rusya yönetimi, bloğun Avrupa’daki askeri varlığını artırmasından duyduğu endişeyi birçok kez dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de NATO ile bir çatışmanın hiçbir anlamı olmadığını defalarca vurgulamış, ancak saldırı olması halinde Rusya’nın saldırganlığı püskürtmek için tüm imkanlarını kullanmak zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.