https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yok-duyurdu-ogrenci-affi-icin-yeni-karar--1110614550.html

YÖK duyurdu: Öğrenci affı için yeni karar

YÖK duyurdu: Öğrenci affı için yeni karar

Sputnik Türkiye

YÖK, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T16:43+0300

2026-11-26T16:43+0300

2026-11-26T16:43+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurulu (yök)

yök

dikey geçiş sınavı (dgs)

öğrenci affı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı. Kayıt yaptırmayan öğrenciler dikkat YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı.Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım'daki toplantısında alınan karar, üniversitelere bildirildi.YÖK daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık'tan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yok-butun-universitelere-bildirdi-2026-yks-ile-kayit-hakki-elde-edip-kayit-yaptirmayan-ogrenciler-1108964756.html

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yükseköğretim kurulu (yök), yök, dikey geçiş sınavı (dgs), öğrenci affı