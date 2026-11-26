https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yok-duyurdu-ogrenci-affi-icin-yeni-karar--1110614550.html
YÖK duyurdu: Öğrenci affı için yeni karar
YÖK duyurdu: Öğrenci affı için yeni karar
Sputnik Türkiye
YÖK, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T16:43+0300
2026-11-26T16:43+0300
2026-11-26T16:43+0300
türki̇ye
yükseköğretim kurulu (yök)
yök
dikey geçiş sınavı (dgs)
öğrenci affı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı. Kayıt yaptırmayan öğrenciler dikkat YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı.Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım'daki toplantısında alınan karar, üniversitelere bildirildi.YÖK daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık'tan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yok-butun-universitelere-bildirdi-2026-yks-ile-kayit-hakki-elde-edip-kayit-yaptirmayan-ogrenciler-1108964756.html
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yükseköğretim kurulu (yök), yök, dikey geçiş sınavı (dgs), öğrenci affı
yükseköğretim kurulu (yök), yök, dikey geçiş sınavı (dgs), öğrenci affı
YÖK duyurdu: Öğrenci affı için yeni karar
YÖK, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini duyurdu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin de öğrenci affından yararlanabileceğini açıkladı.
Kayıt yaptırmayan öğrenciler dikkat
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim programlarına yerleştiği halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yönelik yeni karar alındı.
Karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt hakkı elde eden ancak normal ve mazeret kayıt süreleri içerisinde kayıt yaptıramayan öğrenciler de 7592 sayılı Kanun kapsamında öğrenci affından yararlanabilecek.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım'daki toplantısında alınan karar, üniversitelere bildirildi.
YÖK daha önce de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık'tan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin öğrenci affından yararlanmasını kararlaştırmıştı.