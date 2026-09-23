https://anlatilaninotesi.com.tr/20260923/yok-butun-universitelere-bildirdi-2026-yks-ile-kayit-hakki-elde-edip-kayit-yaptirmayan-ogrenciler-1108964756.html

YÖK bütün üniversitelere bildirdi: 2026 YKS ile kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrenciler için karar verildi

YÖK bütün üniversitelere bildirdi: 2026 YKS ile kayıt hakkı elde edip kayıt yaptırmayan öğrenciler için karar verildi

Sputnik Türkiye

YÖK, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan ya da kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin de... 23.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-23T12:54+0300

2026-09-23T12:54+0300

2026-09-23T12:54+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yükseköğretim kurulu (yök)

2026 yks

öğrenci affı

öğrenci affı kapsamı

öğrenci affından kim yararlanamayacak

öğrenci affından kim yararlanacak

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) ile kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026'dan önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrenciler, öğrenci affından yararlanabilecek.YÖK açıkladıYükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile öğrenci affına yönelik düzenlemeler yürürlüğe girdi ve aftan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 9 Aralık 2026 olarak belirlendi.​​​​​​​Hukuk Müşavirliği son kararı verdiBu kapsamda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayan veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiğini kesen öğrencilerin söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanamayacağı hususu Yükseköğretim Kurulu Hukuk Müşavirliği tarafından değerlendirildi. Hukuk Müşavirliğinin görüşünde, söz konusu öğrencilerin Kanun hükümlerinden yararlanmaları gerektiği belirtildi.Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2026 YKS ile kayıt hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların veya 2026 YKS ile kayıt yaptırıp 9 Aralık 2026 tarihine kadar ilişiğini kesen öğrencilerin de af hükümlerinden yararlanmaları uygun görüldü. Karar, tüm üniversitelere bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260715/universitelilere-ogrenci-affi-duzenlemesi-komisyondan-gecti-tum-detaylar-1107258738.html

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