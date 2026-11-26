https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yilin-son-mgk-toplantisi-bugun-masada-hangi-konular-var-1110596221.html
Yılın son MGK toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
Yılın son MGK toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
Sputnik Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Beştepe'deki zirvede... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T06:56+0300
2026-11-26T06:56+0300
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türki̇ye
hürmüz boğazı
libya
milli güvenlik kurulu (mgk)
mi̇t
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türkiye
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2026 yılının son toplantısı için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç güvenliğini ve dış politikasını yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendirilecek. Zirvenin öncelikli gündem maddesini ise "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturacak.MİT ve TSK'nın saha raporları masaya yatırılacakTRT Haber'in aktardığına göre, 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen Çerçeve Yasa'nın uygulama süreci, toplantının başlıca gündem maddelerinden biri olacak.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından boşaltılan 14 barınma merkezine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan saha raporları da değerlendirilecek.Hürmüz Boğazı ve İran-ABD gerilimi gündemdeMGK toplantısında Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki askeri ve diplomatik gelişmeler de kapsamlı biçimde ele alınacak.İran ile ABD arasındaki görüşmelerde yaşanan tıkanma ve küresel enerji ticareti açısından stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar, zirvenin dış politika gündeminde yer alacak.Gazze'deki son durum ile Ukrayna krizindeki gelişmeler de kurul üyeleri tarafından değerlendirilecek.Libya ve Doğu Akdeniz de masadaTürkiye'nin bölgesel güvenlik politikaları açısından stratejik önem taşıyan Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yılın son MGK toplantısının gündeminde bulunuyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından alınan kararlara ve yapılan değerlendirmelere ilişkin yazılı MGK bildirisi yayımlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/meteorolojiden-yeni-tahmin-sicakliklar-artiyor-sis-geliyor-1110595631.html
türki̇ye
hürmüz boğazı
libya
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hürmüz boğazı, libya, milli güvenlik kurulu (mgk), mi̇t, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye
hürmüz boğazı, libya, milli güvenlik kurulu (mgk), mi̇t, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye
Yılın son MGK toplantısı bugün: Masada hangi konular var?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Beştepe'deki zirvede "Terörsüz Türkiye" süreci, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, Libya, Doğu Akdeniz ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2026 yılının son toplantısı için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç güvenliğini ve dış politikasını yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendirilecek. Zirvenin öncelikli gündem maddesini ise "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturacak.
MİT ve TSK'nın saha raporları masaya yatırılacak
TRT Haber'in aktardığına göre, 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen Çerçeve Yasa'nın uygulama süreci, toplantının başlıca gündem maddelerinden biri olacak.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından boşaltılan 14 barınma merkezine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan saha raporları da değerlendirilecek.
Hürmüz Boğazı ve İran-ABD gerilimi gündemde
MGK toplantısında Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki askeri ve diplomatik gelişmeler de kapsamlı biçimde ele alınacak.
İran ile ABD arasındaki görüşmelerde yaşanan tıkanma ve küresel enerji ticareti açısından stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar, zirvenin dış politika gündeminde yer alacak.
Gazze'deki son durum ile Ukrayna krizindeki gelişmeler de kurul üyeleri tarafından değerlendirilecek.
Libya ve Doğu Akdeniz de masada
Türkiye'nin bölgesel güvenlik politikaları açısından stratejik önem taşıyan Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yılın son MGK toplantısının gündeminde bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından alınan kararlara ve yapılan değerlendirmelere ilişkin yazılı MGK bildirisi yayımlanacak.