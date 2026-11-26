https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/yilin-son-mgk-toplantisi-bugun-masada-hangi-konular-var-1110596221.html

Yılın son MGK toplantısı bugün: Masada hangi konular var?

Yılın son MGK toplantısı bugün: Masada hangi konular var?

Sputnik Türkiye

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2026 yılının son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Beştepe'deki zirvede... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T06:56+0300

2026-11-26T06:56+0300

2026-11-26T06:56+0300

türki̇ye

hürmüz boğazı

libya

milli güvenlik kurulu (mgk)

mi̇t

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

türkiye

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2026 yılının son toplantısı için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Türkiye'nin iç güvenliğini ve dış politikasını yakından ilgilendiren gelişmeler değerlendirilecek. Zirvenin öncelikli gündem maddesini ise "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturacak.MİT ve TSK'nın saha raporları masaya yatırılacakTRT Haber'in aktardığına göre, 10 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen Çerçeve Yasa'nın uygulama süreci, toplantının başlıca gündem maddelerinden biri olacak.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından boşaltılan 14 barınma merkezine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan saha raporları da değerlendirilecek.Hürmüz Boğazı ve İran-ABD gerilimi gündemdeMGK toplantısında Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki askeri ve diplomatik gelişmeler de kapsamlı biçimde ele alınacak.İran ile ABD arasındaki görüşmelerde yaşanan tıkanma ve küresel enerji ticareti açısından stratejik önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırılar, zirvenin dış politika gündeminde yer alacak.Gazze'deki son durum ile Ukrayna krizindeki gelişmeler de kurul üyeleri tarafından değerlendirilecek.Libya ve Doğu Akdeniz de masadaTürkiye'nin bölgesel güvenlik politikaları açısından stratejik önem taşıyan Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de yılın son MGK toplantısının gündeminde bulunuyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantının ardından alınan kararlara ve yapılan değerlendirmelere ilişkin yazılı MGK bildirisi yayımlanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/meteorolojiden-yeni-tahmin-sicakliklar-artiyor-sis-geliyor-1110595631.html

türki̇ye

hürmüz boğazı

libya

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hürmüz boğazı, libya, milli güvenlik kurulu (mgk), mi̇t, türk silahlı kuvvetleri (tsk), türkiye