https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/meteorolojiden-yeni-tahmin-sicakliklar-artiyor-sis-geliyor-1110595631.html

Meteorolojiden yeni tahmin: Sıcaklıklar artıyor, sis geliyor

Meteorolojiden yeni tahmin: Sıcaklıklar artıyor, sis geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T06:47+0300

2026-11-26T06:47+0300

2026-11-26T06:47+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

doğu anadolu

ege

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/16/1104412893_0:145:2815:1728_1920x0_80_0_0_e16af837ee2f01879c7b0875109a9aec.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son tahminlerini yayımladı.Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken herhangi bir yağış öngörülmüyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.Hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar artacakHava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son bültende kara kesimleri için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.Çok sayıda bölgede sis ve pus bekleniyorMarmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun genelinde, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyorMeteoroloji'nin denizlere ilişkin tahminlerinde ise Doğu Akdeniz öne çıktı. Bölgede akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor.Doğu Akdeniz'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye, Doğu Karadeniz'de ise 2,5 metreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Güney Ege ve Van Gölü'nde gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilecek.26 Kasım 2026 bölge bölge hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis beklenirken Erzurum'da hava sıcaklığının sıfır derece olması öngörülüyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/izmirde-kendisini-mehdi-olarak-tanitip-aileyi-3-milyon-lira-dolandirdi-4-kisi-tutuklandi-1110594689.html

türki̇ye

doğu anadolu

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, doğu anadolu, ege, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu