Meteorolojiden yeni tahmin: Sıcaklıklar artıyor, sis geliyor
© Mikail Bıyıklıİstanbul güne sisle uyandı
© Mikail Bıyıklı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmezken kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Doğu Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son tahminlerini yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken herhangi bir yağış öngörülmüyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava sıcaklıkları 4 dereceye kadar artacak
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son bültende kara kesimleri için güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.
Çok sayıda bölgede sis ve pus bekleniyor
Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun genelinde, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği bölgelerde sürücülerin dikkatli olması önem taşıyor.
Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor
Meteoroloji'nin denizlere ilişkin tahminlerinde ise Doğu Akdeniz öne çıktı. Bölgede akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın yer yer 7 kuvvetine ulaşması bekleniyor.
Doğu Akdeniz'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye, Doğu Karadeniz'de ise 2,5 metreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Güney Ege ve Van Gölü'nde gece saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilecek.
26 Kasım 2026 bölge bölge hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 15°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 12°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Denizli: 17°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 18°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 16°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 15°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Burdur: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 17°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı: 7°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 10°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 11°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu: 8°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 15°C, parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Amasya: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Rize: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 14°C, parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 13°C, parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis beklenirken Erzurum'da hava sıcaklığının sıfır derece olması öngörülüyor.
Erzurum: 0°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 4°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 9°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 8°C, parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır: 13°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 12°C, parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 16°C, parçalı ve az bulutlu