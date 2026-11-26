https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kongo-demokratik-cumhuriyetinde-ebola-salgini-buyuyor-can-kaybi-6-bine-yaklasti-1110605498.html
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyüyor: Can kaybı 6 bine yaklaştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyüyor: Can kaybı 6 bine yaklaştı
Sputnik Türkiye
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakalarının sayısı 12 bini aşarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 904'e yükseldi. Ülkenin... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T12:36+0300
2026-11-26T12:36+0300
2026-11-26T12:36+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
birleşmiş milletler (bm)
ebola
silahlı çatışma
can kaybı
sağlık çalışanı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, mayıs ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçen sağlık felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin doğusunda silahlı gruplarla ordu arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle siviller yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalırken, salgından etkilenen yerleşim alanlarında görev yapan sağlık ekipleri de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aksadığı ülkede hükümetin perşembe günü açıkladığı verilere göre, doğrulanmış vaka sayısı 12 bin 21'e, can kaybı ise 5 bin 904'e yükseldi.Salgın sekiz eyalete yayıldıMayıs ayının ortalarında ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan salgına, Ebola virüsünün nadir görülen Bundibugyo türü neden oluyor. Virüsün bu türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor.Vakaların geç tespit edilmesi ve sağlık sisteminin artan ihtiyaçları karşılamakta zorlanması, hastalığın yayılmasını hızlandıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Ituri'de başlayan salgın, ülkenin 26 eyaletinden sekizine yayıldı.Salgının ortaya çıktığı ülkenin doğusunda 100'den fazla silahlı grup faaliyet gösteriyor. Bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle sağlık çalışanlarının salgından etkilenen yerleşim alanlarına ulaşması ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürmesi giderek zorlaşıyor.Sağlık çalışanları çatışmaların ortasında kaldıBirleşmiş Milletler (BM), Ituri eyaletinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu ile Halk Devrimi Konvansiyonu (CRP) adlı silahlı grup arasındaki çatışmaların son günlerde yoğunlaştığını açıkladı.Silahlı grubun mayıs ayında tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor.Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ebola ile mücadele çalışmalarından sorumlu yöneticisi Catherine Smallwood, Akwe'deki bir hastanede yoğun çatışmalar nedeniyle üç gün mahsur kalan yaklaşık 12 kişinin eyaletin başkenti Bunia'ya tahliye edildiğini bildirdi. Tahliye edilenler arasında iki DSÖ personeli ve Kongolu sağlık görevlileri de bulunuyor.Pazartesi günü ise gönüllülere yönelik eğitim çalışmalarından dönen bir insani yardım ekibi, silahlı çatışmalar nedeniyle BM barış gücü üssüne sığınmak zorunda kaldı. Ekip, daha sonra BM askerlerinin refakatinde Bunia'ya ulaştırıldı.Ebola vakaları beş ülkede kaydedildiDünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 20 Kasım tarihli raporuna göre, salgının ilan edildiği 15 Mayıs'tan bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti dışında Uganda, Fransa, Kenya ve Nijerya'da da Ebola vakaları tespit edildi.Uganda ve Fransa'daki salgın ağustos ayında kontrol altına alınırken, Kenya'da 17 Kasım itibarıyla dokuz vaka ve iki can kaybı kaydedildi. Nijerya'da ise 20 Ekim'de tespit edilen tek vaka, tedavi edilmek üzere İsviçre'ye nakledildi.Kenya ve Nijerya'da yeni vaka bildirilmezken, salgının sona erdiğinin resmen ilan edilmesi için 42 günlük izleme süreci devam ediyor.DSÖ, 18 Kasım'da salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu niteliğini koruduğunu açıkladı.
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dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm), ebola, silahlı çatışma, can kaybı, sağlık çalışanı
dünya sağlık örgütü (dsö), birleşmiş milletler (bm), ebola, silahlı çatışma, can kaybı, sağlık çalışanı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını büyüyor: Can kaybı 6 bine yaklaştı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vakalarının sayısı 12 bini aşarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 904'e yükseldi. Ülkenin doğusunda şiddetlenen silahlı çatışmalar, sağlık çalışanlarının bölgeden ayrılmasına ve salgınla mücadele çalışmalarının aksamasına neden oluyor.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, mayıs ayından bu yana devam eden ve ülke tarihinin en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçen sağlık felaketiyle mücadele ediyor. Ülkenin doğusunda silahlı gruplarla ordu arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle siviller yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalırken, salgından etkilenen yerleşim alanlarında görev yapan sağlık ekipleri de güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
Hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aksadığı ülkede hükümetin perşembe günü açıkladığı verilere göre, doğrulanmış vaka sayısı 12 bin 21'e, can kaybı ise 5 bin 904'e yükseldi.
Salgın sekiz eyalete yayıldı
Mayıs ayının ortalarında ülkenin kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde ortaya çıkan salgına, Ebola virüsünün nadir görülen Bundibugyo türü neden oluyor. Virüsün bu türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı veya tedavi yöntemi bulunmuyor.
Vakaların geç tespit edilmesi ve sağlık sisteminin artan ihtiyaçları karşılamakta zorlanması, hastalığın yayılmasını hızlandıran başlıca etkenler arasında yer alıyor. Ituri'de başlayan salgın, ülkenin 26 eyaletinden sekizine yayıldı.
Salgının ortaya çıktığı ülkenin doğusunda 100'den fazla silahlı grup faaliyet gösteriyor. Bölgedeki güvenlik sorunları nedeniyle sağlık çalışanlarının salgından etkilenen yerleşim alanlarına ulaşması ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürmesi giderek zorlaşıyor.
Sağlık çalışanları çatışmaların ortasında kaldı
Birleşmiş Milletler (BM), Ituri eyaletinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusu ile Halk Devrimi Konvansiyonu (CRP) adlı silahlı grup arasındaki çatışmaların son günlerde yoğunlaştığını açıkladı.
Silahlı grubun mayıs ayında tek taraflı ateşkes ilan etmesine rağmen bölgede çatışmalar devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Ebola ile mücadele çalışmalarından sorumlu yöneticisi Catherine Smallwood, Akwe'deki bir hastanede yoğun çatışmalar nedeniyle üç gün mahsur kalan yaklaşık 12 kişinin eyaletin başkenti Bunia'ya tahliye edildiğini bildirdi. Tahliye edilenler arasında iki DSÖ personeli ve Kongolu sağlık görevlileri de bulunuyor.
Pazartesi günü ise gönüllülere yönelik eğitim çalışmalarından dönen bir insani yardım ekibi, silahlı çatışmalar nedeniyle BM barış gücü üssüne sığınmak zorunda kaldı. Ekip, daha sonra BM askerlerinin refakatinde Bunia'ya ulaştırıldı.
Ebola vakaları beş ülkede kaydedildi
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 20 Kasım tarihli raporuna göre, salgının ilan edildiği 15 Mayıs'tan bu yana Kongo Demokratik Cumhuriyeti dışında Uganda, Fransa, Kenya ve Nijerya'da da Ebola vakaları tespit edildi.
Uganda ve Fransa'daki salgın ağustos ayında kontrol altına alınırken, Kenya'da 17 Kasım itibarıyla dokuz vaka ve iki can kaybı kaydedildi. Nijerya'da ise 20 Ekim'de tespit edilen tek vaka, tedavi edilmek üzere İsviçre'ye nakledildi.
Kenya ve Nijerya'da yeni vaka bildirilmezken, salgının sona erdiğinin resmen ilan edilmesi için 42 günlük izleme süreci devam ediyor.
DSÖ, 18 Kasım'da salgının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu niteliğini koruduğunu açıkladı.