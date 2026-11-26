https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasinda-3-isime-tutuklama-talebi-1110621600.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isime tutuklama talebi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 isime tutuklama talebi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Cansu Taşkın, Saghar Shojaeı ve Muammer Kapucuoğlu tutuklama, 10 şüpheli ise... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T20:58+0300

2026-11-26T20:58+0300

2026-11-26T21:00+0300

türki̇ye

cansu taşkın

özcan deniz

burcu özberk

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Cansu Taşkın, Saghar Shojaeı ve Muammer Kapucuoğlu hakkında tutuklama talep edildi.Soruşturma dosyasında "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlamaları yer alıyor. Daha önce gözaltı süresi uzatılan 14 şüpheli ile sonradan gözaltına alınan 1 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 15 zanlı, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.Adliyede ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Cansu Taşkın, Saghar Shojaeı ve Muammer Kapucuoğlu için tutuklama talep edildi. Diğer 10 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Seher Grothe Sevdişan savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İlknur Şahin'in ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi. Hakimliğe sevk edilen 13 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 24 Kasım'da yapılan açıklamada; "fuhuş", "uyuşturucu ticareti, temini ve kullanımı" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyurulmuştu. Kararın şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, dijital materyal incelemeleri ve gizli tanık ifadeleri doğrultusunda alındığı belirtilmişti.Operasyon kapsamında yakalanan ve aralarında Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan, Murat Başoğlu, İbrahim İzzet Özilhan ve Cansu Taşkın'ın da bulunduğu 24 şüpheli, Adli Tıp Kurumunda yapılan uyuşturucu testlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.Mahkeme, şüphelilerden Ceylan Kaya'nın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına hükmederken; Özcan Deniz, Burcu Özberk, Murat Ceylan ve Murat Başoğlu'nun da aralarında yer aldığı 9 isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirmişti. Diğer 14 şüphelinin ise gözaltı süreleri uzatılarak yeniden emniyete gönderilmişti.Soruşturmanın devamında şüpheli Burak Yeter de gözaltına alınırken, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ozcan-deniz-deniz-cakir-ve-burcu-ozberkin-ifadesi-ortaya-cikti-1110602632.html

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cansu taşkın, özcan deniz, burcu özberk, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul