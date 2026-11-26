https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ozcan-deniz-deniz-cakir-ve-burcu-ozberkin-ifadesi-ortaya-cikti-1110602632.html

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in ifadesi ortaya çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in ifadesi ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan oyuncu Burcu Özberk, Deniz Çakır ve şarkıcı Özcan... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T10:27+0300

2026-11-26T10:27+0300

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türki̇ye

deniz çakır

burcu özberk

özcan deniz

cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

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İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı.Özcan Deniz: Kalp rahatsızlığım varÖzcan Deniz'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadesini tekrar eden Deniz, borsada ya da fonda adına kayıtlı hesap olmadığını dile getirdi. Adına kayıtlı 7-8 tane gayrimenkul ve bir tane de aracı olduğunu öne süren Deniz, yaklaşık iki yıldır kalp rahatsızlığı olduğunu ve raporlu ilaçlarını kullandığını anlattı.Deniz, yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yaptığını vurgulayarak "Ben kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım, uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı." diyerek kendisini savundu.Deniz, hakkında takipsizlik kararı verilmesini de istedi.Deniz Çakır: Reçeteli ilaçlarım varOyuncu Deniz Çakır ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, emniyetteki ifadesini tekrarladı; reçeteli ilaçları olduğunu, bunun haricinde uyuşturucu madde kullanmadığını ve satan kimseyi de tanımadığını öne sürdü.Burcu Özberk: Uyuşturucu kullanmadımOyuncu Burcu Özberk de Özcan Deniz ve Deniz Çakır gibi emniyette verdiği ifadesini savcılıkta tekrar etti.Havaalanında gözaltına alındığını ifade eden Özberk, yoğun olarak dizi çekimlerinde bulunduğunu ve işten eve, evden işe şeklinde hayatını yaşadığını öne sürdü.Özberk, geceleri pek dışarı çıkmadığını savundu ve uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadığını iddia etti.Yeşil reçete veya uyuşturucu kullanmadığını söyleyen ünlü oyuncu, üzerine atılı suçlamaları da kabul etmedi.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Son operasyonun dosyadaki şüpheli savunmaları, tanık beyanları ve ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri sonucu hazırlanan raporlar üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.Kararın ardından aralarında Murat Ceylan, Deniz Çakır Baykal, Özcan Deniz, Burcu Özberk, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu'nun da olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Ceylan Kaya tutuklama talebiyle, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/unlulere-yonelik-uyusturucu-ve-fuhus-sorusturmasinda-yeni-gelisme-24-isim-adliyeye-sevk-edildi-1110581760.html

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deniz çakır, burcu özberk, özcan deniz, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu