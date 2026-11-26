https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ukraynada-17-60-yas-arasindaki-erkeklerin-askerlik-kayitlari-kontrol-edilecek-1110623462.html

Ukrayna’da 17-60 yaş arasındaki erkeklerin askerlik kayıtları kontrol edilecek

Ukrayna’da 17-60 yaş arasındaki erkeklerin askerlik kayıtları kontrol edilecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna hükümeti, 17-60 yaş arasındaki tüm erkek vatandaşların askerlik kayıtlarının doğrulanması talimatı verdi. Savunma Bakanlığı, bu kişilerin vergi... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T22:43+0300

2026-11-26T22:43+0300

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kimlik bilgileri

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Ukrayna Bakanlar Kurulunun kararına göre, Devlet Göç İdaresi kendi bilgi sistemindeki ve nüfus sicilindeki verileri Savunma Bakanlığına iletecek. Hükümetin internet sitesinde yayımlanan kararda, paylaşılacak bilgiler arasında vergi mükellefi kayıt numaraları, kimlik bilgileri, nüfus sicilindeki kayıt numarası, kayıtlı ikamet adresi ve vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtildi.Savunma Bakanlığı, bu bilgileri askerlik çağına girenlerin, askerlik yükümlülerinin ve yedek personelin kayıtlarıyla karşılaştıracak. Bakanlığa, incelemenin tamamlanmasından sonra sicilde gerekli değişiklikleri yapmak için 120 gün süre tanınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-savunma-sanayisi-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenlendi-1110600945.html

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ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, göç i̇daresi, askerlik, kimlik bilgileri