https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ukraynada-17-60-yas-arasindaki-erkeklerin-askerlik-kayitlari-kontrol-edilecek-1110623462.html
Ukrayna’da 17-60 yaş arasındaki erkeklerin askerlik kayıtları kontrol edilecek
Ukrayna’da 17-60 yaş arasındaki erkeklerin askerlik kayıtları kontrol edilecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna hükümeti, 17-60 yaş arasındaki tüm erkek vatandaşların askerlik kayıtlarının doğrulanması talimatı verdi. Savunma Bakanlığı, bu kişilerin vergi... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
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2026-11-26T22:43+0300
2026-11-26T22:44+0300
ukrayna kri̇zi̇
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ukrayna savunma bakanlığı
göç i̇daresi
askerlik
kimlik bilgileri
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Ukrayna Bakanlar Kurulunun kararına göre, Devlet Göç İdaresi kendi bilgi sistemindeki ve nüfus sicilindeki verileri Savunma Bakanlığına iletecek. Hükümetin internet sitesinde yayımlanan kararda, paylaşılacak bilgiler arasında vergi mükellefi kayıt numaraları, kimlik bilgileri, nüfus sicilindeki kayıt numarası, kayıtlı ikamet adresi ve vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtildi.Savunma Bakanlığı, bu bilgileri askerlik çağına girenlerin, askerlik yükümlülerinin ve yedek personelin kayıtlarıyla karşılaştıracak. Bakanlığa, incelemenin tamamlanmasından sonra sicilde gerekli değişiklikleri yapmak için 120 gün süre tanınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-savunma-sanayisi-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenlendi-1110600945.html
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ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, göç i̇daresi, askerlik, kimlik bilgileri
ukrayna, ukrayna savunma bakanlığı, göç i̇daresi, askerlik, kimlik bilgileri
Ukrayna’da 17-60 yaş arasındaki erkeklerin askerlik kayıtları kontrol edilecek
22:43 26.11.2026 (güncellendi: 22:44 26.11.2026)
Ukrayna hükümeti, 17-60 yaş arasındaki tüm erkek vatandaşların askerlik kayıtlarının doğrulanması talimatı verdi. Savunma Bakanlığı, bu kişilerin vergi mükellefi kayıt numaraları, kimlik bilgileri, ikamet yerleri ve vatandaşlık bilgilerine ilişkin verilere erişebilecek.
Ukrayna Bakanlar Kurulunun kararına göre, Devlet Göç İdaresi kendi bilgi sistemindeki ve nüfus sicilindeki verileri Savunma Bakanlığına iletecek. Hükümetin internet sitesinde yayımlanan kararda, paylaşılacak bilgiler arasında vergi mükellefi kayıt numaraları, kimlik bilgileri, nüfus sicilindeki kayıt numarası, kayıtlı ikamet adresi ve vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı belirtildi.
Savunma Bakanlığı, bu bilgileri askerlik çağına girenlerin, askerlik yükümlülerinin ve yedek personelin kayıtlarıyla karşılaştıracak. Bakanlığa, incelemenin tamamlanmasından sonra sicilde gerekli değişiklikleri yapmak için 120 gün süre tanınacak.