https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-savunma-sanayisi-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenlendi-1110600945.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli füzeler ve taarruz İHA'larıyla Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı bir saldırı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T08:49+0300

2026-11-26T08:49+0300

2026-11-26T08:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

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karadeniz

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

saldırı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve taarruz tipi insansız hava araçları kullanılarak kapsamlı bir saldırı düzenlendi. Operasyon sonucunda Kiev şehrindeki askeri-sanayi kompleksine ait işletmeler vuruldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Odessa'nın güneydoğusunda yer alan açık sularda, Ukrayna'ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedildi.

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rusya, ukrayna, kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)