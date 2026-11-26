https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-kievdeki-savunma-sanayisi-tesislerine-kapsamli-saldiri-duzenlendi-1110600945.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı saldırı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli füzeler ve taarruz İHA'larıyla Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı bir saldırı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T08:49+0300
2026-11-26T08:49+0300
2026-11-26T08:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kiev
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
saldırı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve taarruz tipi insansız hava araçları kullanılarak kapsamlı bir saldırı düzenlendi. Operasyon sonucunda Kiev şehrindeki askeri-sanayi kompleksine ait işletmeler vuruldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Odessa'nın güneydoğusunda yer alan açık sularda, Ukrayna'ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedildi.
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rusya, ukrayna, kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı saldırı düzenlendi
08:49 26.11.2026 (güncellendi: 08:54 26.11.2026)
Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gece saatlerinde yüksek hassasiyetli füzeler ve taarruz İHA'larıyla Kiev'deki savunma sanayisi tesislerine kapsamlı bir saldırı düzenlendiği duyuruldu. Ayrıca Karadeniz açıklarında Ukrayna'ya askeri malzeme taşıyan bir kuru yük gemisi de vuruldu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından kara konuşlu yüksek hassasiyetli silahlar ve taarruz tipi insansız hava araçları kullanılarak kapsamlı bir saldırı düzenlendi. Operasyon sonucunda Kiev şehrindeki askeri-sanayi kompleksine ait işletmeler vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Karadeniz'de Odessa'nın güneydoğusunda yer alan açık sularda, Ukrayna'ya askeri malzeme ve çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı kaydedildi.