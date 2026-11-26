https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/trumptan-jensen-huanga-af-sinyali-abdnin-nvidiaya-ortak-olmasi-gundemde-1110606513.html

Trump'tan Jensen Huang'a 'af' sinyali: ABD'nin Nvidia'ya ortak olması gündemde

Trump'tan Jensen Huang'a 'af' sinyali: ABD'nin Nvidia'ya ortak olması gündemde

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Nvidia CEO'su Jensen Huang hakkında iddianame düzenlenmesi halinde onu affedebileceğini söyledi. Trump, ABD hükümetinin Nvidia'dan hisse almasını da düşündüğünü açıkladı. İşte detaylar...

2026-11-26T12:52+0300

2026-11-26T12:52+0300

2026-11-26T12:52+0300

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Donald Trump, Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Kongre'deki ifadesine günler kala dikkat çeken açıklamalar yaptı. New York Post'a konuşan Trump, Huang hakkında iddianame düzenlenirse hükümetinin onu affedebileceğini söyledi. Bunun gerekli olacağını düşünmediğini de ekledi.Trump aynı röportajda, ABD hükümetinin Nvidia'ya ortak olmasını düşündüğünü de açıkladı. Bu ortaklık, hükümetin 2025'te Intel'den aldığı hisseye benzer bir model olacak. Trump bu konuda "Muhtemelen çok geç değil" dedi.Trump'ın müdahalesiyle görevine döndüYapay zeka sektörünün en tanınmış isimlerinden Huang, Nvidia yönetim kurulunun pazartesi günü aldığı kararla görevine iade edildi. Bu karar, Trump'ın Huang lehine devreye girmesinin ardından geldi. Trump, Post'a yaptığı açıklamada Huang'ın Pekin bağlantılı başka kadınlarla ilişkisi olmadığını bildiğini söyledi. Huang'ın kaç ilişkiyi kabul ettiğini ise bilmediğini belirtti.Hisselerde yükseliş sönümlendiHuang'ın görevine döndüğü gün Nvidia hisseleri yüzde 31.5 değer kazandı. Ancak yükseliş uzun sürmedi. Hisseler salı günkü seansta yaklaşık yüzde 6 düştü, mesai dışı işlemlerde de yüzde 2.2 daha geriledi. Nvidia hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 16.5 değer kaybetti.Kongre süreci devam ediyorAnalistler Huang'ın dönüşünü hem şirket hem de genel yapay zeka yatırımları için olumlu buluyor. Ancak Amerikan basınına konuşan bazı yorumcular, şirketin henüz sıkıntılı süreci tamamen atlatmadığı görüşünde.Reuters'ın haberine göre ise, her iki partiden ABD'li milletvekilleri Nvidia'nın Huang'ı görevine iade etme kararını sert bir dille eleştirdi. Milletvekilleri, Kongre'nin Çin'in Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırması gerektiğini söyledi. Huang'ın göreve dönüşünün koşullarının incelenmesini de talep ettiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/casusluk-iddialariyla-gundemde-jensen-huang-kimdir-1110213992.html

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