https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/casusluk-iddialariyla-gundemde-jensen-huang-kimdir-1110213992.html

Casusluk iddialarıyla gündemde: Jensen Huang kimdir?

Casusluk iddialarıyla gündemde: Jensen Huang kimdir?

Sputnik Türkiye

Jensen Huang neden gündemde? Hakkındaki casusluk soruşturması, Nvidia'nın kurucusunun hayatı, yaşı, eğitimi ve kariyerine ilişkin bilgiler.

2026-11-09T16:47+0300

2026-11-09T16:47+0300

2026-11-09T16:47+0300

dünya

abd

jensen huang

nvidia

casusluk

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ABD merkezli Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisine yönelik iddiaların ardından başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. Şirketin yönetim kurulu, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız inceleme başlattı.Jensen Huang neden gündemde?Soruşturmanın merkezinde, Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki bulunuyor. Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden olan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.İddialara göre ABD makamları, Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılarını incelemeye aldı. Bu gelişmenin ardından Jensen Huang ile arasındaki ilişkinin, şirketin ticari sırları ve hassas teknolojik bilgileri açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı da soruşturmanın konusu oldu. Ancak Alice Huang hakkındaki casusluk iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil.Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek özür diledi. Bununla birlikte ilişki yaşadığı kişinin kimliğini açıklamadı ve hakkındaki istihbarat iddialarına doğrudan yanıt vermedi.Nvidia yönetimi ise şirketin gizli bilgilerinin sızdırıldığına veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığına inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve dış hukuk danışmanları tarafından yürütüleceği, Huang'ın ise CEO olarak görevini sürdüreceği belirtildi.Jensen Huang kimdir?17 Şubat 1963'te Tayvan'ın Tainan kentinde doğan Jensen Huang, çocukluk yıllarında ABD'ye taşındı. Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.Huang, 1993 yılında Chris Malachowsky ve Curtis Priem ile birlikte Nvidia'yı kurdu. Şirketin kuruluşundan bu yana CEO görevini sürdürüyor.Başlangıçta bilgisayar grafikleri için işlemciler geliştiren Nvidia, zamanla yapay zeka ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerin önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.

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abd, jensen huang, nvidia, casusluk, yapay zeka