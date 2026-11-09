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Casusluk iddialarıyla gündemde: Jensen Huang kimdir?
Casusluk iddialarıyla gündemde: Jensen Huang kimdir?
Sputnik Türkiye
Jensen Huang neden gündemde? Hakkındaki casusluk soruşturması, Nvidia'nın kurucusunun hayatı, yaşı, eğitimi ve kariyerine ilişkin bilgiler.
2026-11-09T16:47+0300
2026-11-09T16:47+0300
dünya
abd
jensen huang
nvidia
casusluk
yapay zeka
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ABD merkezli Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisine yönelik iddiaların ardından başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. Şirketin yönetim kurulu, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız inceleme başlattı.Jensen Huang neden gündemde?Soruşturmanın merkezinde, Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki bulunuyor. Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden olan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.İddialara göre ABD makamları, Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılarını incelemeye aldı. Bu gelişmenin ardından Jensen Huang ile arasındaki ilişkinin, şirketin ticari sırları ve hassas teknolojik bilgileri açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı da soruşturmanın konusu oldu. Ancak Alice Huang hakkındaki casusluk iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil.Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek özür diledi. Bununla birlikte ilişki yaşadığı kişinin kimliğini açıklamadı ve hakkındaki istihbarat iddialarına doğrudan yanıt vermedi.Nvidia yönetimi ise şirketin gizli bilgilerinin sızdırıldığına veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığına inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve dış hukuk danışmanları tarafından yürütüleceği, Huang'ın ise CEO olarak görevini sürdüreceği belirtildi.Jensen Huang kimdir?17 Şubat 1963'te Tayvan'ın Tainan kentinde doğan Jensen Huang, çocukluk yıllarında ABD'ye taşındı. Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.Huang, 1993 yılında Chris Malachowsky ve Curtis Priem ile birlikte Nvidia'yı kurdu. Şirketin kuruluşundan bu yana CEO görevini sürdürüyor.Başlangıçta bilgisayar grafikleri için işlemciler geliştiren Nvidia, zamanla yapay zeka ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerin önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261109/eski-paraguay-cumhurbaskaninin-malikanesinde-gizli-gecit-israil-yapimi-iz-bulundu-1110209214.html
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abd, jensen huang, nvidia, casusluk, yapay zeka
abd, jensen huang, nvidia, casusluk, yapay zeka

Casusluk iddialarıyla gündemde: Jensen Huang kimdir?

16:47 09.11.2026
© AP Photo / Markus SchreiberJensen Huang
Jensen Huang - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
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Yapay zeka çipleri üreten ABD merkezli teknoloji şirketinin CEO'su Jensen Huang hakkında, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturmada Huang'ın yabancı istihbarat tarafından hedef alınıp alınmadığı araştırılıyor.
ABD merkezli Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişkisine yönelik iddiaların ardından başlatılan soruşturmayla gündeme geldi.
Şirketin yönetim kurulu, Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız inceleme başlattı.

Jensen Huang neden gündemde?

Soruşturmanın merkezinde, Jensen Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Alice Huang ile yaşadığı öne sürülen ilişki bulunuyor. Singapur merkezli bulut bilişim şirketi Megaspeed'in eski yöneticilerinden olan Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet yürüttüğü iddia ediliyor.
İddialara göre ABD makamları, Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla bağlantılarını incelemeye aldı. Bu gelişmenin ardından Jensen Huang ile arasındaki ilişkinin, şirketin ticari sırları ve hassas teknolojik bilgileri açısından herhangi bir güvenlik riski oluşturup oluşturmadığı da soruşturmanın konusu oldu. Ancak Alice Huang hakkındaki casusluk iddiaları bağımsız olarak doğrulanmış değil.
Jensen Huang, çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını kabul ederek özür diledi. Bununla birlikte ilişki yaşadığı kişinin kimliğini açıklamadı ve hakkındaki istihbarat iddialarına doğrudan yanıt vermedi.
Nvidia yönetimi ise şirketin gizli bilgilerinin sızdırıldığına veya ABD ulusal güvenliğinin tehlikeye atıldığına inanmak için bir neden bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve dış hukuk danışmanları tarafından yürütüleceği, Huang'ın ise CEO olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

Jensen Huang kimdir?

17 Şubat 1963'te Tayvan'ın Tainan kentinde doğan Jensen Huang, çocukluk yıllarında ABD'ye taşındı. Oregon State Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi aldı ve Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı.
Huang, 1993 yılında Chris Malachowsky ve Curtis Priem ile birlikte Nvidia'yı kurdu. Şirketin kuruluşundan bu yana CEO görevini sürdürüyor.
Başlangıçta bilgisayar grafikleri için işlemciler geliştiren Nvidia, zamanla yapay zeka ve veri merkezlerinde kullanılan çiplerin önde gelen üreticilerinden biri haline geldi.
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