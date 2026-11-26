https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/trumpin-vatandaslik-kisitlamasi-yine-yargidan-dondu-1110604323.html

Trump'ın vatandaşlık kısıtlaması yine yargıdan döndü

Trump'ın vatandaşlık kısıtlaması yine yargıdan döndü

Sputnik Türkiye

ABD'de federal yargıç, Donald Trump'ın ABD topraklarında doğan bazı çocukların vatandaşlık hakkını kısıtlamayı amaçlayan ikinci başkanlık kararnamesini... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T11:09+0300

2026-11-26T11:09+0300

2026-11-26T11:09+0300

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donald trump

yüksek mahkeme

washington dc

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ABD'de doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamalar yargı engeline takılmaya devam ediyor. Washington DC Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan ikinci başkanlık kararnamesini de hukuka aykırı bularak iptal etti.Batı basınında yer alan haberlere göre Cooper, 67 sayfalık kararında Trump'ın ağustos ayında imzaladığı kararname kapsamında ABD topraklarında doğan bazı çocukların vatandaşlık hakkından mahrum bırakılmasına yönelik düzenlemeleri engelledi.Söz konusu kararname, ebeveynleri terör örgütü veya çete üyeliğiyle ilişkilendirilen çocukların yanı sıra ABD'de yabancı uyruklu ebeveynler için ticari taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelen çocukların doğumla vatandaşlık hakkından yararlanmasını önlemeyi amaçlıyordu.Cooper, ABD Anayasası'nın 14. Değişikliği kapsamında ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkının bulunduğunu belirterek, başkanın bu hakka yeni istisnalar getiremeyeceğine hükmetti.Yargıç kararında, "Yüksek Mahkeme'nin de açıkça ortaya koyduğu üzere başkan, ABD'de doğan ve ülkenin yasalarına tabi olan çocuklar için doğumla vatandaşlık hakkına yeni istisnalar getiremez" ifadelerini kullandı.İlk kararname de Yüksek Mahkeme engeline takılmıştıTrump, başkanlık görevine yeniden başladığı ilk gün imzaladığı kararnameyle ABD'de yasa dışı veya geçici statüyle bulunan annelerin çocuklarının, babalarının ABD vatandaşı ya da daimi oturum sahibi olmaması halinde doğumla vatandaşlık hakkı elde etmesini engellemeye çalışmıştı.Ancak ABD Yüksek Mahkemesi, haziran ayında verdiği kararla söz konusu düzenlemenin uygulanmasını ülke genelinde engelleyen mahkeme kararlarının kapsamını sınırlandırmıştı.Trump'ın ağustos ayında imzaladığı ikinci kararnameye ilişkin olarak da Maryland eyaletinde görev yapan Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Deborah Boardman, 2 Eylül'de düzenlemenin belirli gruplar açısından uygulanmasını engellemişti.Cooper'ın son kararı ise korumayı genişleterek yabancı hükümet ve uluslararası kuruluş çalışanlarının ABD'de doğan çocuklarını, yönetim tarafından düşman yabancı olarak nitelendirilen kişilerin çocuklarını ve ABD'de ticari taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelen çocukları da kapsadı.Yargıcın değerlendirmesiCooper, bir ebeveynin terör örgütü üyesi olmasının, çocuğunun doğumla vatandaşlık hakkını ortadan kaldırmak için tek başına yeterli olmadığını belirtti. Yargıç, tarihsel istisnanın yalnızca ABD topraklarının düşman silahlı güçler tarafından geçici olarak işgal edildiği koşullarda doğan çocuklar için geçerli olduğunu kaydetti.Cooper ayrıca, yabancı uyruklu ebeveynlerin ABD'de ticari taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmasının da doğumla vatandaşlık hakkı açısından bir istisna oluşturmadığına hükmetti.Beyaz Saray'dan tepkiBeyaz Saray Sözcüsü Lauren Bis, Fox News Digital'a yaptığı açıklamada kararı eleştirerek, bunun Trump'ın gündemini engellemeye çalışan, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından göreve getirilen bir yargıcın verdiği başka bir karar olduğunu savundu.Bis, doğumla vatandaşlığa ilişkin başkanlık kararnamesinin Yüksek Mahkeme'nin kararları ve değerlendirmeleriyle uyumlu olduğunu ileri sürdü.

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