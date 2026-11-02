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Trump yönetimi, Kaliforniya'da 20 bin posta yoluyla kullanılan oyun sayımını engellemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
Trump yönetimi, Kaliforniya'da 20 bin posta yoluyla kullanılan oyun sayımını engellemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 3 Kasım'daki ara seçimlere bir gün kala, Kaliforniya'da vatandaş olmadığı şüphesi bulunan kişilerin kullandığı yaklaşık 20... 02.11.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Adalet Bakanlığının acil başvurusu, bir temyiz mahkemesinin söz konusu oyların ayrılması talebini reddetmesinin ardından geldi. Federal hükümet, vatandaşlık statüsünden şüphe duyulan seçmenlerin oylarının bu durum doğrulanana kadar sayılmamasını istiyor.Kaliforniya yönetimi ise federal hükümetin hazırladığı listenin güvenilir olmadığını ve ABD vatandaşı olan çok sayıda kişinin de bu listede yer alabileceğini savunuyor. ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'den California'ya, "yasa dışı olduğundan şüphelenilen oyları yasal oylarla bir arada tutmayı durdurması" yönünde sınırlı bir tedbir kararı verilmesini talep etti. Dava süreci devam ederken söz konusu oyların ayrılmasını isteyen bakanlık, böylece vatandaşlık durumu doğrulanmamış oyların sayılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.Alt mahkemeler Kaliforniya yönetimini desteklediDaha önce davaya bakan bir bölge mahkemesi yargıcı, Adalet Bakanlığının talebini kesin bir dille reddetmişti. Yargıç, yaklaşık 20 bin oyun ayrılmasının 3 Kasım'daki ara seçimlerde ABD vatandaşı seçmenlerin oy kullanma hakkını ellerinden alabileceği uyarısında bulunmuştu.ABD Bölge Yargıcı David O. Carter, "Yürütme organı, kanıtlanmamış iddialar nedeniyle oyları geçersiz sayabilir ve devam eden bir seçimi tehdit edebilirse demokrasimiz tehlikededir." ifadelerini kullanmıştı. Carter ayrıca oyların ayrılmasının seçim sürecinde büyük karışıklığa yol açabileceğini ve demokratik sürece duyulan güveni zedeleyebileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261102/abdde-neden-ara-secim-yapiliyor-2026-ara-secimlerinin-one-cikan-basliklari-ne-1110035983.html
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donald trump, abd, yüksek mahkeme, abd, haberler
donald trump, abd, yüksek mahkeme, abd, haberler

Trump yönetimi, Kaliforniya'da 20 bin posta yoluyla kullanılan oyun sayımını engellemek için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

19:47 02.11.2026
© AP Photo / Haven DaleyAlaska, Anchorage'de erken oy verme işlemi
Alaska, Anchorage'de erken oy verme işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2026
© AP Photo / Haven Daley
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 3 Kasım'daki ara seçimlere bir gün kala, Kaliforniya'da vatandaş olmadığı şüphesi bulunan kişilerin kullandığı yaklaşık 20 bin posta oyunun sayılmasını engellemek amacıyla Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.
ABD Adalet Bakanlığının acil başvurusu, bir temyiz mahkemesinin söz konusu oyların ayrılması talebini reddetmesinin ardından geldi. Federal hükümet, vatandaşlık statüsünden şüphe duyulan seçmenlerin oylarının bu durum doğrulanana kadar sayılmamasını istiyor.
Kaliforniya yönetimi ise federal hükümetin hazırladığı listenin güvenilir olmadığını ve ABD vatandaşı olan çok sayıda kişinin de bu listede yer alabileceğini savunuyor.
Trump yönetimi bu yıl vatandaş olmayan seçmenlerin tespit edilmesini öncelikli gündemlerinden biri haline getirmişti. Ancak, Amerikan basınına göre ABD'de vatandaş olmayan kişilerin oy kullanması nadir görülen bir durum.
ABD Adalet Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'den California'ya, "yasa dışı olduğundan şüphelenilen oyları yasal oylarla bir arada tutmayı durdurması" yönünde sınırlı bir tedbir kararı verilmesini talep etti. Dava süreci devam ederken söz konusu oyların ayrılmasını isteyen bakanlık, böylece vatandaşlık durumu doğrulanmamış oyların sayılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Alt mahkemeler Kaliforniya yönetimini destekledi

Daha önce davaya bakan bir bölge mahkemesi yargıcı, Adalet Bakanlığının talebini kesin bir dille reddetmişti. Yargıç, yaklaşık 20 bin oyun ayrılmasının 3 Kasım'daki ara seçimlerde ABD vatandaşı seçmenlerin oy kullanma hakkını ellerinden alabileceği uyarısında bulunmuştu.
ABD Bölge Yargıcı David O. Carter, "Yürütme organı, kanıtlanmamış iddialar nedeniyle oyları geçersiz sayabilir ve devam eden bir seçimi tehdit edebilirse demokrasimiz tehlikededir." ifadelerini kullanmıştı. Carter ayrıca oyların ayrılmasının seçim sürecinde büyük karışıklığa yol açabileceğini ve demokratik sürece duyulan güveni zedeleyebileceğini belirtmişti.
Kaliforniya'da oy verme işlemleri ekim ayının başından bu yana sürüyor. Eyalette kayıtlı yaklaşık 23 milyon seçmenin tamamına posta yoluyla oy pusulası gönderiliyor. Şimdiye kadar yüz binlerce oy pusulasının işleme alındığı bildirildi.
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