https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/trump-rutteyi-putinle-yaptigim-gorusmesinin-sonuclari-hakkinda-bilgilendirdim-1110619888.html
Trump: Rutte’yi Putin’le yaptığım görüşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirdim
Trump: Rutte’yi Putin’le yaptığım görüşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirdim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Çin’de yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdiğini açıkladı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T20:13+0300
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ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çarşamba akşamı Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, taraflar Ukrayna’daki çatışma, İran’la ilgili gelişmeler, NATO’nun Lahey ve Ankara zirvelerinin sonuçları ve savunma harcamalarının artırılmasını ele aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün akşam Mar-a-Lago’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmek benim için bir onurdu. Pek çok konuyu ele aldığımız görüşmede kendisini Devlet Başkanı Putin’le yaptığım görüşmeler hakkında bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/lavrov-abd-yaptirimlara-ragmen-rusya-ile-diyaloga-acik-1110615406.html
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donald trump, mark rutte, abd, nato, ukrayna, i̇ran, ankara, truth social
donald trump, mark rutte, abd, nato, ukrayna, i̇ran, ankara, truth social
Trump: Rutte’yi Putin’le yaptığım görüşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirdim
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Çin’de yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdiğini açıkladı. Trump ile Rutte’nin Florida’daki buluşmasında Ukrayna, İran ve savunma harcamaları da ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çarşamba akşamı Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.
Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, taraflar Ukrayna’daki çatışma, İran’la ilgili gelişmeler, NATO’nun Lahey ve Ankara zirvelerinin sonuçları ve savunma harcamalarının artırılmasını ele aldı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün akşam Mar-a-Lago’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmek benim için bir onurdu. Pek çok konuyu ele aldığımız görüşmede kendisini Devlet Başkanı Putin’le yaptığım görüşmeler hakkında bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.