https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/trump-rutteyi-putinle-yaptigim-gorusmesinin-sonuclari-hakkinda-bilgilendirdim-1110619888.html

Trump: Rutte’yi Putin’le yaptığım görüşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirdim

Trump: Rutte’yi Putin’le yaptığım görüşmesinin sonuçları hakkında bilgilendirdim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Çin’de yaptığı görüşme hakkında bilgilendirdiğini açıkladı... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T20:13+0300

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2026-11-26T20:13+0300

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ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, çarşamba akşamı Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, taraflar Ukrayna’daki çatışma, İran’la ilgili gelişmeler, NATO’nun Lahey ve Ankara zirvelerinin sonuçları ve savunma harcamalarının artırılmasını ele aldı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün akşam Mar-a-Lago’da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmek benim için bir onurdu. Pek çok konuyu ele aldığımız görüşmede kendisini Devlet Başkanı Putin’le yaptığım görüşmeler hakkında bilgilendirdim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/lavrov-abd-yaptirimlara-ragmen-rusya-ile-diyaloga-acik-1110615406.html

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