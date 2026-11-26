https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/tffden-besiktas-hapoel-beer-sheva-macindaki-polis-siddetine-yonelik-aciklama-sessiz-kalinmasi-soz-1110623565.html
TFF'den Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçındaki polis şiddetine yönelik açıklama: 'Sessiz kalınması söz konusu olamaz'
TFF'den Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçındaki polis şiddetine yönelik açıklama: 'Sessiz kalınması söz konusu olamaz'
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk ettiği maçtaki polis şiddetine tepki göstererek "Taraftarlarımızın... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
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beşiktaş jimnastik kulübü
i̇srail
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından (TFF), yapılan açıklamada, karşılaşmanın öncesinde ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik stattaki kabul edilmez davranışların kınandığı vurgulandı.Açıklamada "Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca açıklamada, TFF olarak yaşanan olayların aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/besiktas-hapoel-beer-sheva-maci-durdu-1110622152.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, i̇srail, gürcistan
türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, i̇srail, gürcistan
TFF'den Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçındaki polis şiddetine yönelik açıklama: 'Sessiz kalınması söz konusu olamaz'
22:44 26.11.2026 (güncellendi: 22:45 26.11.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk ettiği maçtaki polis şiddetine tepki göstererek "Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz" açıklamasında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından (TFF), yapılan açıklamada, karşılaşmanın öncesinde ve sırasında siyah-beyazlı taraftarlara yönelik stattaki kabul edilmez davranışların kınandığı vurgulandı.
Açıklamada "Sporun evrensel değerlerini, insan onurunu, karşılıklı saygıyı ve fair play ilkelerini hiçe sayan; ayrımcılık, dışlama ve güvenlik zafiyeti içeren hiçbir uygulamanın kabul edilmesi mümkün değildir. Taraftarlarımızın güvenliğini tehlikeye atan, temel hak ve özgürlüklerini hedef alan bu tür davranışlar karşısında sessiz kalınması da söz konusu olamaz" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca açıklamada, TFF olarak yaşanan olayların aydınlatılması, sorumluların tespit edilmesi ve gerekli yaptırımların gecikmeksizin uygulanması için sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:
Bu olayların üzerinin örtülmesine, sorumluların hesap vermekten kaçınmasına veya benzer ihlallerin tekrarlanmasına müsamaha gösterilmemelidir. Başta ciddi güvenlik zafiyetleri olmak üzere bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya bırakılan Beşiktaş Kulübümüzün ve taraftarlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu vurguluyor; müdahaleye ve olumsuz muameleye maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hiç kimse unutmasın ki Türk futbolunun temsilcilerine ve taraftarlarına yönelik saygısızlık, ayrımcılık ve güvenlik ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağız. Başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerin yapılması ve sorumluların hesap vermesi için ulusal ve uluslararası platformlarda kararlılıkla hareket edeceğiz.