https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/tcmbden-iki-onemli-karar-repo-ihaleleri-durduruldu-zorunlu-karsilik-faizi-yukseltildi-1110623294.html
TCMB'den iki önemli karar: Repo ihaleleri durduruldu, zorunlu karşılık faizi yükseltildi
TCMB'den iki önemli karar: Repo ihaleleri durduruldu, zorunlu karşılık faizi yükseltildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Banka ayrıca, Türk lirası mevduat için tesis... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T22:33+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimi ve makroihtiyati düzenlemeler kapsamında iki yeni karar aldı.Bankanın internet sitesinde yayımlanan duyurulara göre, açık piyasa işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verildi.TCMB ayrıca, Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yönelik faiz veya telafi ödeme oranını artırdı. Buna göre, daha önce ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı üzerinden yapılan ödemeler, yüzde 90 oranında gerçekleştirilecek.Bankanın söz konusu adımları, makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla aldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/ortak-fon-aciklamasi-basladi-cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-konusuyor-1110618013.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, türk lirası, tl, dolar/tl, euro/tl, kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, sterlin/tl
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), merkez bankası, türk lirası, tl, dolar/tl, euro/tl, kur korumalı tl mevduat, dövize dayalı tl mevduat, sterlin/tl
TCMB'den iki önemli karar: Repo ihaleleri durduruldu, zorunlu karşılık faizi yükseltildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Banka ayrıca, Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz veya telafi ödeme oranını yüzde 86'dan yüzde 90'a yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası likidite yönetimi ve makroihtiyati düzenlemeler kapsamında iki yeni karar aldı.
Bankanın internet sitesinde yayımlanan duyurulara göre, açık piyasa işlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen bir hafta vadeli repo ihalelerine geçici süreyle ara verildi.
TCMB ayrıca, Türk lirası mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara yönelik faiz veya telafi ödeme oranını artırdı. Buna göre, daha önce ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 86'sı üzerinden yapılan ödemeler, yüzde 90 oranında gerçekleştirilecek.
Bankanın söz konusu adımları, makrofinansal istikrarın ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla aldığı belirtildi.