https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/arda-guler-geceye-topuk-pasiyla-damga-vurdu-real-madrid-5-golle-kazandi-1110574199.html
Arda Güler geceye topuk pasıyla damga vurdu: Real Madrid 5 golle kazandı
Arda Güler geceye topuk pasıyla damga vurdu: Real Madrid 5 golle kazandı
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bernabeu'da PSV'yi ikinci yarıda attığı gollerle 5-1 yendi. 70 dakika sahada kalan Arda yaptığı iki asistle galibiyette büyük... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-25T10:45+0300
2026-11-25T10:45+0300
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spor
arda güler
real madrid
la liga
mbappe
jude bellingham
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La Liga'daki çıkışını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1 yenerken Arda Güler 2 asistle skora katkı verdi.Geri dönüşü ateşlediDevler Ligi'nde 5'te 5 yapan Madrid ekibinde 70 dakika sahada kalan Arda ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatan takımının geri dönüşünü ateşleyen isim oldu.50. dakikada Valverde'ye güzel bir gol attıran Arda, 64'te de Mbappe'ye maçı kıran golün asistini yaptı ve skor 3-1 olduktan sonra 70. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.Arda Güler'den formasını isteyen bir pankart açan Türk futbolsever de Bernabeu Stadı'nda dikkatleri üzerine çekti.Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta toplam 4 asist yaparken, kariyerindeki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ise toplam 8 asiste ulaştı. Arda bu sezon 1 tane de gol attı Şampiyonlar Ligi'nde.Maçın golleri kimlerden geldi?
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arda güler, real madrid, la liga, mbappe, jude bellingham
arda güler, real madrid, la liga, mbappe, jude bellingham
Arda Güler geceye topuk pasıyla damga vurdu: Real Madrid 5 golle kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bernabeu'da PSV'yi ikinci yarıda attığı gollerle 5-1 yendi. 70 dakika sahada kalan Arda yaptığı iki asistle galibiyette büyük etki yaptı. Güler'in Valverde'ye verdiği topuk pası da dünya gündemine oturduç
La Liga'daki çıkışını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1 yenerken Arda Güler 2 asistle skora katkı verdi.
Devler Ligi'nde 5'te 5 yapan Madrid ekibinde 70 dakika sahada kalan Arda ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatan takımının geri dönüşünü ateşleyen isim oldu.
50. dakikada Valverde'ye güzel bir gol attıran Arda, 64'te de Mbappe'ye maçı kıran golün asistini yaptı ve skor 3-1 olduktan sonra 70. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.
Arda Güler'den formasını isteyen bir pankart açan Türk futbolsever de Bernabeu Stadı'nda dikkatleri üzerine çekti.
Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta toplam 4 asist yaparken, kariyerindeki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ise toplam 8 asiste ulaştı. Arda bu sezon 1 tane de gol attı Şampiyonlar Ligi'nde.
Maçın golleri kimlerden geldi?
32' – PSV:
Ivan Perišić (penaltı) (0-1)
50' – Real Madrid:
Federico Valverde (asist: Arda Güler) (1-1)
60' – Real Madrid:
Jude Bellingham (2-1)
64' – Real Madrid:
Kylian Mbappé (asist: Arda Güler) (3-1)
84' – Real Madrid:
Kylian Mbappé (4-1)
87' – Real Madrid:
Vinícius Júnior (5-1)