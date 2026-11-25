https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/arda-guler-geceye-topuk-pasiyla-damga-vurdu-real-madrid-5-golle-kazandi-1110574199.html

Arda Güler geceye topuk pasıyla damga vurdu: Real Madrid 5 golle kazandı

Arda Güler geceye topuk pasıyla damga vurdu: Real Madrid 5 golle kazandı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Bernabeu'da PSV'yi ikinci yarıda attığı gollerle 5-1 yendi. 70 dakika sahada kalan Arda yaptığı iki asistle galibiyette büyük... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T10:45+0300

2026-11-25T10:45+0300

2026-11-25T10:45+0300

spor

arda güler

real madrid

la liga

mbappe

jude bellingham

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0b/19/1110574287_0:0:3161:1779_1920x0_80_0_0_713e39eee1fda9c0780ba7cafd9c2161.jpg

La Liga'daki çıkışını Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Real Madrid, Bernabeu Stadı'nda ağırladığı PSV Eindhoven'ı 5-1 yenerken Arda Güler 2 asistle skora katkı verdi.Geri dönüşü ateşlediDevler Ligi'nde 5'te 5 yapan Madrid ekibinde 70 dakika sahada kalan Arda ilk yarıyı 1-0 mağlup kapatan takımının geri dönüşünü ateşleyen isim oldu.50. dakikada Valverde'ye güzel bir gol attıran Arda, 64'te de Mbappe'ye maçı kıran golün asistini yaptı ve skor 3-1 olduktan sonra 70. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.Arda Güler'den formasını isteyen bir pankart açan Türk futbolsever de Bernabeu Stadı'nda dikkatleri üzerine çekti.Arda Güler, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta toplam 4 asist yaparken, kariyerindeki tüm Şampiyonlar Ligi maçlarında ise toplam 8 asiste ulaştı. Arda bu sezon 1 tane de gol attı Şampiyonlar Ligi'nde.Maçın golleri kimlerden geldi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261122/mourinhodan-arda-guler-icin-carpici-sozler-tukenmis-durumda-1110514333.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arda güler, real madrid, la liga, mbappe, jude bellingham