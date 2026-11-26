https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/stephen-hawking-yillar-once-uyarmisti-insanlik-buyuk-bir-hata-mi-yapti-1110605233.html

Stephen Hawking yıllar önce uyarmıştı: İnsanlık büyük bir hata mı yaptı?

Stephen Hawking yıllar önce uyarmıştı: İnsanlık büyük bir hata mı yaptı?

Sputnik Türkiye

İnsanlık onlarca yıldır evrende akıllı yaşamın izlerini arıyor ancak henüz dünya dışı bir uygarlıktan doğrulanmış sinyal alınamadı. Ünlü fizikçi Stephen... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T12:14+0300

2026-11-26T12:14+0300

2026-11-26T12:14+0300

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Evrenin uçsuz bucaksız büyüklüğüne rağmen insanlığın neden henüz dünya dışı bir uygarlıkla iletişim kuramadığı, bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.Indy100'ün haberine göre, dünyaca ünlü teorik fizikçi ve kozmolog Stephen Hawking'in dünya dışı yaşam konusundaki uyarılarıyla ilişkilendirilen bir hipotez, sosyal medyada yeniden tartışılmaya başlandı.Karanlık Orman Hipotezi olarak bilinen yaklaşım, evrende çok sayıda gelişmiş uygarlığın bulunabileceğini ancak bu uygarlıkların hayatta kalabilmek için bilinçli olarak sessiz kaldıklarını öne sürüyor.Evrende herkes nerede?Oyuncu ve yazar Kalpana Pot, TikTok hesabından yayımladığı videoda insanlığın henüz dünya dışı bir uygarlıkla iletişim kuramamasının olası nedenlerini ele aldı.Bazı tahminlere göre Samanyolu Galaksisi'nin 400 milyara kadar yıldız ve trilyonlarca gezegen barındırabileceğine dikkat çeken Pot, bu gezegenlerin çok küçük bir bölümünde bile akıllı yaşam bulunması halinde çok sayıda uygarlığın ortaya çıkmış olabileceğini belirtti.İnsanlığın 60 yılı aşkın süredir uzaydan gelebilecek sinyalleri araştırmasına ve bir asrı aşkın süredir uzaya radyo sinyalleri yaymasına rağmen doğrulanmış bir yanıt alamaması, bilim dünyasında Fermi Paradoksu olarak bilinen soruyu yeniden gündeme getiriyor: Evren bu kadar büyükse herkes nerede?Karanlık Orman Hipotezi: Uygarlıklar bilinçli olarak saklanıyor olabilirFermi Paradoksu'na getirilen en ürkütücü açıklamalardan biri olan Karanlık Orman Hipotezi, dünya dışı uygarlıkların birbirlerinden haberdar olmaktan özellikle kaçınabilecekleri varsayımına dayanıyor.Hipoteze göre gelişmiş uygarlıklar, diğer yaşam formlarının niyetlerini bilemeyecekleri için kendi konumlarını gizlemeyi tercih ediyor olabilir. Uzaya gönderilen bir sinyal, potansiyel olarak düşmanca bir uygarlığa kendi varlıklarını ve konumlarını açıklamak anlamına gelebilir.Bu yaklaşım, evreni içerisinde birbirinden habersiz veya birbirine güvenmeyen uygarlıkların saklandığı karanlık bir ormana benzetiyor.Dolayısıyla evrendeki sessizlik, akıllı yaşamın bulunmadığı anlamına gelmek yerine, varsayımsal uygarlıkların hayatta kalma stratejisinin bir sonucu olabilir.İnsanlık kendi konumunu ele vermiş olabilir mi?Hipotezin en tartışmalı yönlerinden birini ise insanlığın yaklaşık bir asırdır uzaya yaydığı radyo sinyalleri oluşturuyor.Kalpana Pot, Dünya'daki canlıların temel içgüdülerinden birinin hayatta kalmak olduğunu ve potansiyel tehditlere karşı benzer davranışların dünya dışı yaşam formlarında da bulunabileceğini öne sürdü.Bu varsayımın doğru olması halinde insanlığın uzaya bilinçli veya bilinçsiz biçimde gönderdiği sinyallerin potansiyel riskler yaratabileceği ileri sürülüyor.Ancak bugüne kadar bu senaryoyu destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.Stephen Hawking neden uzaylılarla iletişim konusunda uyarıyordu?Stephen Hawking, yaşamı boyunca dünya dışı akıllı yaşamın var olabileceğini dile getirirken gelişmiş uygarlıklarla iletişim kurulmasının insanlık açısından riskler taşıyabileceğine de dikkat çekmişti.Indy100'ün aktardığı videoda Pot, Karanlık Orman Hipotezi'nin Hawking'in görüşleriyle örtüştüğünü savundu.Bununla birlikte Hawking'in dünya dışı uygarlıklarla temas konusunda yaptığı uyarılar ile Karanlık Orman Hipotezi'ni doğrudan benimsemiş olması birbirinden farklı iddialar olarak değerlendirilmeli.Evrendeki sessizliğin nedeni mesafeler olabilir mi?Sosyal medyada yeniden gündeme gelen hipotez, farklı görüşlerin de ortaya çıkmasına neden oldu.Bazı kullanıcılar, dünya dışı uygarlıkların bilinçli olarak saklanmasından ziyade evrendeki muazzam mesafelerin iletişimi engelliyor olabileceğini savundu.İnsanlığın uzaya yaydığı radyo sinyallerinin henüz yeterince uzak mesafelere ulaşmamış olması da olası açıklamalar arasında gösterildi.Dünya dışı akıllı yaşamın varlığı henüz bilimsel olarak doğrulanmış değil. Karanlık Orman Hipotezi ise evrendeki sessizliği açıklamaya çalışan, kanıtlanmamış varsayımlardan biri olmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mitten-nokta-operasyonu-savunma-sanayi-ve-kamu-kurumlarini-hedef-alan-siber-casusluk-sebekesi-1110604204.html

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