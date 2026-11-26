https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/mitten-nokta-operasyonu-savunma-sanayi-ve-kamu-kurumlarini-hedef-alan-siber-casusluk-sebekesi-1110604204.html
Savunma sanayi ve kamu kurumlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi
Savunma sanayi ve kamu kurumlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi
Sputnik Türkiye
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T11:02+0300
2026-11-26T11:02+0300
2026-11-26T11:07+0300
türki̇ye
mi̇t
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109795507_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_5d9c0ce176b5715c5ec04aa14fc3290a.png
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2 kişi gözaltına alındı
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/17/1109795507_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_a60b692d4a3e9a941a250dc2e93abc3b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mi̇t
Savunma sanayi ve kamu kurumlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi
11:02 26.11.2026 (güncellendi: 11:07 26.11.2026)
Ayrıntılar geliyor
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2 kişi gözaltına alındı
MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucu savunma sanayisi ve kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesi çökertildi, 2 kişi gözaltına alındı