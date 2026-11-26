https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/son-dakika-haberleri-altin-yine-dususte-fedin-faiz-artirimi-beklentisiyle-3-bin-572-dolara-indi-1110619025.html

Altın yine düşüşte: Fed’in faiz artırımı beklentisiyle 3 bin 572 dolara indi

Altın yine düşüşte: Fed’in faiz artırımı beklentisiyle 3 bin 572 dolara indi

Sputnik Türkiye

Altının ons fiyatı, ABD'de süren enflasyon kaygıları ve Fed'in faizleri yeniden artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle perşembe günü yüzde 0.3 düşüşle 3.572 dolara indi.

2026-11-26T19:53+0300

2026-11-26T19:53+0300

2026-11-26T19:53+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

fed

çarşamba

abd

reuters

td securities

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106331058_0:56:1536:920_1920x0_80_0_0_e8d55cd2224b6d1c2806e32e6a2c8c55.png

ABD'de süren enflasyon kaygıları ve piyasalarda Fed'in faizleri yeniden artıracağı beklentisinin güçlenmesi değerli metali baskıladı.Spot altının onsu TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0.3 düşüşle 3.572.17 dolardan işlem gördü. Altın çarşamba günü kısa bir süreliğine psikolojik açıdan önemli 3.500 dolar seviyesinin altına inmişti. Bu, Eylül 2025'ten bu yana ilk kez yaşandı.ABD'de aralık teslimatlı altın vadeli kontratları ise yüzde 1 artışla 3.570,90 dolara yükseldi.Desteği test ediyorBybit Baş Piyasa Analisti Han Tan, Reuters’a spot altının 3.500 dolar civarındaki desteği test ettiğini söyledi. Tan, piyasalar Fed'in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaştığını hissetmedikçe altında kalıcı bir toparlanma beklemediğini belirtti. Ancak küresel piyasalarda yaşanabilecek yeni riskten kaçış hareketlerinin ve merkez bankalarının süren alımlarının değerli metale destek olabileceğini ekledi.ABD'de güçlü iç talep enflasyonu körüklüyor. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, çekirdek fiyat baskılarını ölçen bir gösterge ekimde 2023'ün sonlarından bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti. Veri, Fed'in faizleri gelecek ay ve 2027'nin başlarında yeniden artıracağı beklentilerini güçlendirdi. Fed üç yıl aradan sonraki ilk faiz artırımına eylülde gitmişti.Yüksek faizler, cazibeyi azaltıyarAltın geleneksel olarak enflasyona karşı koruma aracı olarak görülüyor. Ancak yüksek faizler, getiri sağlamayan bu varlığın cazibesini azaltıyor.TD Securities analistleri yayımladıkları notta, risklerin sürdüğünü ve altında ve genel olarak değerli metallerde dip oluştuğunu söylemek için muhtemelen henüz erken olduğunu belirtti. Analistler uzun vadede ise altın ve diğer değerli metallerde ciddi yükseliş potansiyeli gördüklerini kaydetti. Yatırımcılar faiz indirimlerini konuşmaya başladıkça altının gelecek yılın ikinci yarısında 5.000 dolara doğru yönelebileceğini öngördüler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/altin-yeniden-3-bin-600-dolari-asti-yukselisin-onunde-uc-engel-1110596402.html

çarşamba

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, ons altın, gram altın, fed, çarşamba , abd, reuters, td securities