https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/sile-belediyesindeki-yolsuzluk-davasinda-5-saniga-tahliye-karari-1110615015.html

Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 5 sanığa tahliye kararı

Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 5 sanığa tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında, Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 5 sanık serbest bırakıldı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T17:08+0300

2026-11-26T17:08+0300

2026-11-26T17:27+0300

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Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın duruşması, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık duruşmaya katılırken, müştekiler ve avukatlar da salonda yer aldı.Duruşmada tanık olarak dinlenen Şile Bezi Festivali'nin sunucusu Mutlu Ulusoy, organizasyon kapsamında aldığı ücrete ilişkin, "Festival için günlüğü 20 bin lira olacak şekilde toplam 180 bin lira olarak anlaştık. Ücretim festival bitiminde Koşan Adam tarafından nakit ödendi" şeklinde konuştu.Şile Belediyesi'nde bir süre görev yaptığını anlatan Ulusoy, "Belediyede 25 günlük bir görev yaptım. Yatan maaşım 20'li rakamlardı. Denedik, yapamadım ve istifa ettim" açıklamasında bulundu.Organizasyonlarda sunuculuk yapmasına ilişkin de beyanda bulunan Ulusoy, "Böyle işler bana Koşan Adam tarafından Berkant Acil'den geliyordu. İş oldukça sunum kısmını bana paslamaya çalışıyordu. Ben yetki belgesini festival alanında imzaladığımı hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.Ulusoy, Engin Şenyurt'tan gelen para ve festival organizasyonuna ilişkin ise "Engin Şenyurt tarafından gelen para hakkında bilgim yok ben sadece Özgür Kabadayı'dan yardım istemiştim. Arif Sevik'i Şile Bezi Festivali organizasyonundan sorumlu olarak biliyorum. Savcıya ifade verene kadar Sur Müziği hiç duymadım" şeklinde beyanda bulundu.Mahkeme heyeti, ara kararla Arif Sevik, Yeliz Kaya, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban'ın serbest bırakılmasına hükmetti.Sanıklar Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Şubat 2027'ye erteledi.İddianamedenİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık bulunuyor.İddianamede, 2024 yılında Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ve Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamalarının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlanmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları iddia ediliyor.Ayrıca 2024 yılında düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında yapılan ihalenin doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği ve bu yöntemle ihaleye fesat karıştırıldığı öne sürülüyor.İddianamede, Kabadayı'nın belediye başkanı seçilmesinin ardından kendisine özgü bir yapılanma oluşturduğu, bu yapılanmanın öncelikli amacının bir sonraki seçimde kullanılmak üzere kaynak oluşturmak olduğu ve gelir elde etmek için belediyenin sahip olduğu kamu gücünün kullanıldığı değerlendirmesine yer veriliyor.Sanıklar hakkında istenen cezalarİddianamede, Özgür Kabadayı'nın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediyenin düzenleyeceği festivale ilişkin ihaleyi rüşvet karşılığında Berkant Acil'in firmasına vererek örgüte gelir sağladığı iddia ediliyor.Bilirkişi raporuna dayandırılan değerlendirmede, 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesi nedeniyle 20 milyon 858 bin 333 lira kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.Özgür Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla Kabadayı'nın tüm eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılması da talep ediliyor.Tutuklu sanık Berkant Acil için ise "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.İddianamede, diğer 51 sanık hakkında da suçlamalarına göre 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/haluk-levent-onun-yerine-benim-tutuklanmam-gerekiyor-1110581421.html

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