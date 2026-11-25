https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/haluk-levent-onun-yerine-benim-tutuklanmam-gerekiyor-1110581421.html

Haluk Levent: Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor

Haluk Levent: Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor

Sputnik Türkiye

Şile Belediyesi'ne yönelik “yolsuzluk” davasında tanık olarak dinlenen Haluk Levent, Yeliz Kaya adına olan hesapları kendisinin kullandığını söyledi. Levent... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T14:03+0300

2026-11-25T14:03+0300

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Şile Belediyesi'ne yönelik “yolsuzluk” davasının 11. celsesinde tanık olarak dinlenen Haluk Levent, Yeliz Kaya adına bulunan hesapları kendisinin kullandığını belirterek Kaya'nın dosyayla ilgisinin olmadığını savundu. Levent, "Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor" dedi.Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, yoğunluk nedeniyle konferans salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.Ahbap soruşturmasından tutuklu bulunan Haluk Levent de duruşmaya tanık olarak getirildi.'Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor'Levent, Yeliz Kaya'nın kendi asistanı olduğunu belirterek Kaya adına bulunan hesapları kendisinin kullandığını söyledi.Levent, mahkemede şu ifadeleri kullandı:"Yeliz Kaya benim asistanımdır. Tutuklandığı gün ben Hatay'da, Samandağ'da sörf merkezini açıyordum. Direkt avukatıyla da görüştüm. Hesapların benim tarafımdan kullanıldığını zaten lütfen ifade etsin, dedim. Zaten savcılığa verdiği ifadede bütün hesapların benim tarafımdan kullanıldığını söylemişti kızımız. Sonra tabii ki Şile Belediyesi dosyasında tutuklandı. Yani bu gizli saklı bir bilgi değil Sayın Hakim. 29 Mart 2025 tarihinde Ahbap Derneği'ni denetlemeye gelen İçişleri Bakanlığı başmüfettişlerine de Yeliz Kaya hesaplarının tarafımdan kullanıldığını, hatta 4 Nisan 2026 tarihinde Maltepe Vergi Dairesi'ne bizzat giderek Yeliz Kaya'nın hesaplarının tarafımdan kullanıldığını açıkladım. Çünkü benim eskiden kalma icra dosyalarım vardı, hacizler vardı. Onun gibi birkaç arkadaşın üzerinden hesaplar kullandım. Bunlar banka tarafından da mesela Ataşehir Halk Bankası Müdürlüğü, hatta evrakı da vardır, ileteceğiz mahkemenize, hani Yeliz Kaya hesapları benim tarafımdan kullanılıyor diye. Bu nedenle Yeliz Kaya'nın mahkemenizin Şile dosyasıyla ilgili hiçbir alakası yoktur. O bizim kızımızdır. Yani hiçbir suçu da yoktur diye düşünüyorum. Eğer tutuklu olarak hala yüce mahkemenizin bu dosyada bu hesaplardan dolayı tutuklu olduğunu düşünüyorsanız bu benim açımdan ahlaki değil. Onun yerine benim tutuklanmam gerekiyor. Benim tutukluluğum olması çok daha sağlıklı ve adaletli olacaktır. Çünkü bu benim hesaplarımdır."Kardeşi Berkant Acil hakkındaki iddialara yanıt verdiHaluk Levent, kardeşi Berkant Acil ile arasındaki para hareketlerinin borç ilişkisine dayandığını savundu. Mesajlarının mahkemenin elinde olduğunu söyleyen Levent, şunları kaydetti:"Kaldı ki kardeşim Berkant ile ilgili tüm mesajlarım mahkemenizin elindedir. Yüzlerce festival, organizasyondan bir tane bile mesajlarda rüşvet ya da herhangi bir ihale kapsamında bir beyanım, bir ibarem hiç yoktur, olmadı. Kardeşimle benim alacak verecek işim vardır, yani hep borç alırım. Kardeşim zaten ekonomik olarak piyasaya bu kadar borçlu olan bir insanın kardeşinden borç almama şansı doğanın, eşyanın tabiatına aykırı. Kendisi burada çok şerefli, çok onurlu, dürüst bir insandır. Ailenin yüz akıdır yani. Ben de ondan devamlı borç alırım, veririm. Hesap hareketleri incelendiğinde zaten pek bir şey olmadığı ortaya çıkacaktır. Yani savcının belirttiği gibi kardeşim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının belirttiği gibi kardeşim Berkant'a Ahbap Derneği'nden 1 milyar lira para aktarıldığı günlerce konuşuldu. Hazır mahkemenize gelmişken de bunun böyle olmadığını zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunu da ifade edeyim."'Bir operasyon yok denildikten 2 ay sonra operasyon oldu'Levent, kardeşiyle ilgili duyumlar aldıktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gittiğini de anlattı.Levent, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Ayrıca kardeşimi bu dosyanın ilk kokusunun çıktığı günlerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına kadar gittim. "Ben Haluk Levent olarak Ahbap Derneği Başkanıyım. Kardeşimle ilgili duyumlar aldım, kardeşimi getirmek istiyorum" dedim. "Hay hay" dedi, bilmiyorum buradaki savcımıza mı geldi. Kardeşimi savcımıza kadar gönderdim. "Bir sorunun varsa belediyeyle alakalı anlat" dedim. Fakat savcımız herhalde seninle ilgili bir sorun yok dedikten sonra iki ay sonra bir operasyon oldu"Ahbap Derneği hakkındaki iddialara değindiHaluk Levent, Şile Belediyesi dosyasının Ahbap ile ilişkilendirildiğini belirterek dernek hakkındaki iddialara da yanıt verdi.Levent şöyle konuştu:"Ben huzurunuzda Şile Belediye dosyası Ahbap ile ilişkilendirildiği için iki cümle daha ekleyeyim. 4,5 aydır cezaevinde tek başıma bir hücredeyim. Ahbap Derneği toplanan bağışların yüzde 94'ünü deprem bölgesine aktaran dünyanın en büyük ve en başarılı derneğidir. Çaldığım iddia edilen paralar yönetim kurulu kararı ile karar defterine işlenen paralardır. Alacak vereceklerim Ahbap Derneği ile karıştırılmıştır. Bu konuda da kamuoyunu bilgilendirmek istedim"Berkant Acil kardeşine seslendiDuruşmada söz alan Berkant Acil, kardeşi Haluk Levent'e seslenerek, "6 aydır görmedim, özlediğimi söylemek istiyorum. Yarın doğum günün, doğum gününü kutlamak istiyorum. Seni seviyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/bakan-gurlek-acikladi-yargitay-uyeligine-5-yeni-isim-secildi-1110578540.html

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