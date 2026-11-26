Kılıçdaroğlu’nun prensiydi. Onun yerine grup başkanı oldu. Giderken arkasından tek gözyaşı döken kişiydi. Kılıçdaroğlu güçlüyken onun gücünden yararlanıp en üst makamlara kadar tırmandı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun gücünü kaybettiğini gördüğü anda onu devirdi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na aynısını yapıyor. Ekrem İmamoğlu isterse CHP Genel Başkanı olabilirdi. Ama Özgür Özel’i CHP Genel Başkanı yaptı. Ekrem İmamoğlu tutuklanınca toplumda bir siyasi dalga oluştu. Özgür Özel yaptığı mitinglerle ondan en iyi yararlanan lider oldu. Siyasi yelkenleri Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyet rüzgârları ile doldurdu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP’yi böldüler. YENİ Parti kuruldu. Özgür Özel güçlendi. Ekrem İmamoğlu zayıfladı. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu tarifesini Ekrem İmamoğlu için uygulamaya başladı. Özgür Özel vuruşarak değil severek bitirir.