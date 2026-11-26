Selvi: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu tarifesini Ekrem İmamoğlu için uygulamaya başladı, Özel vuruşarak değil severek bitirir
© Evrim AydınÖzel ve İmamoğlu
© Evrim Aydın
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Abdulkadir Selvi Yeni Parti'de Özgür Özel'in İmamoğlu'nu tasfiye sürecini başlattığını iddia etti ve "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu adım adım tasfiye ediyor." dedi.
Hürriyet yazarı Selvi bugün kaleme aldığı yazısına "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nu adım adım tasfiye ediyor." diyerek başladı ve şunları not etti:
"Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na yakın olan isimleri Parti Meclisi listesine aldı. Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Gökan Zeybek PM’ye girdiler ama parti yönetimine alınmadılar. YENİ Parti’nin yeni MYK’sı tam anlamıyla ‘Made in Özgür Özel’ damgasını taşıyor. Özgür Özel, YENİ Parti’ye damgasını vurmuş oldu. MYK’ya Ekrem İmamoğlu ekibinden kimse giremedi. Böylece İmamoğlu’nun tasfiye süreci başlamış oldu."
Selvi yazısının devamında sürece ilişkin detaylar verirken, "Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nu devirdiği kurultaydan bu yana bir Özgür Özel siyasetinden söz ediyorum. Ama şimdiye kadar dikkate alınmadı. Bakın Özgür Özel, parti içindeki rakipleriyle kıran kırana mücadele eden birisi değil. Tam aksine devireceği liderin en yakın adamı oluyor." sözlerini kullandı ve şunları ekledi:
Kılıçdaroğlu’nun prensiydi. Onun yerine grup başkanı oldu. Giderken arkasından tek gözyaşı döken kişiydi. Kılıçdaroğlu güçlüyken onun gücünden yararlanıp en üst makamlara kadar tırmandı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun gücünü kaybettiğini gördüğü anda onu devirdi. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na aynısını yapıyor. Ekrem İmamoğlu isterse CHP Genel Başkanı olabilirdi. Ama Özgür Özel’i CHP Genel Başkanı yaptı. Ekrem İmamoğlu tutuklanınca toplumda bir siyasi dalga oluştu. Özgür Özel yaptığı mitinglerle ondan en iyi yararlanan lider oldu. Siyasi yelkenleri Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyet rüzgârları ile doldurdu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte CHP’yi böldüler. YENİ Parti kuruldu. Özgür Özel güçlendi. Ekrem İmamoğlu zayıfladı. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu tarifesini Ekrem İmamoğlu için uygulamaya başladı. Özgür Özel vuruşarak değil severek bitirir.