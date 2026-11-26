https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/sampiyonlar-liginde-dort-galibiyet-uefa-ulke-puani-degisti-turkiye-kacinci-sirada-1110596658.html

Şampiyonlar Ligi'nde dört galibiyet: UEFA ülke puanı değişti, Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi'nde dört galibiyet: UEFA ülke puanı değişti, Türkiye kaçıncı sırada?

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Aston Villa'yı, Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Son iki haftada dört galibiyet elde... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T07:18+0300

2026-11-26T07:18+0300

2026-11-26T07:18+0300

spor

ukrayna

belçika

fenerbahçe

galatasaray

shakhtar donetsk

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087754449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d9437c7ea5520757aafeb7303342d2f.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasının beşinci haftasını galibiyetle tamamladı.Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe de İngiltere'de oynanan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i aynı skorla geçti.İki takımın üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki görünümü de değişti.Galatasaray ve Fenerbahçe'den kritik galibiyetlerRAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül'ün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.Fenerbahçe ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i, Vedat Muriç'in 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını 8'e çıkararak sıralamada 16. basamağa yükseldi.Türk takımlarından iki haftada dört galibiyetGalatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları son ikişer karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.Türk temsilcilerinin son iki haftada aldığı sonuçlar şöyle:Dört karşılaşmada elde edilen galibiyetler, Türkiye'nin Avrupa kupalarına katılım kontenjanlarının belirlenmesinde kullanılan UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı.UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiTürk temsilcilerinin aldığı sonuçların ardından Türkiye, beş sezonluk performansın esas alındığı UEFA ülke puanı sıralamasında 53.875 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.Türkiye'nin bir basamak üzerinde bulunan Hollanda ile arasındaki puan farkı 2.520 olurken en yakın takipçisi Yunanistan ile arasındaki fark 6.263 olarak kaydedildi.Türkiye sezonluk ülke puanında beşinci sıradaTürkiye'nin 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında sergilediği performans da dikkat çekiyor. Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlarla sezonluk ülke puanını 8.700'e yükselten Türkiye, bu kategoride beşinci sırada bulunuyor.Türkiye ile dördüncü sıradaki Almanya arasında yalnızca 0.014 puanlık fark bulunuyor. Avrupa kupalarında oynanacak gelecek karşılaşmalar, sıralamadaki dengeleri değiştirebilir.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarıGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlar, hem takımların Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki konumu açısından önem taşıyacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fenerbahce-sampiyonlar-liginde-shakhtar-donetsk-galibiyetiyle-puanini-8e-yukseltti-1110594840.html

ukrayna

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, belçika, fenerbahçe, galatasaray, shakhtar donetsk, haberler