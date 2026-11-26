https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/sampiyonlar-liginde-dort-galibiyet-uefa-ulke-puani-degisti-turkiye-kacinci-sirada-1110596658.html
Şampiyonlar Ligi'nde dört galibiyet: UEFA ülke puanı değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
Şampiyonlar Ligi'nde dört galibiyet: UEFA ülke puanı değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Aston Villa'yı, Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Son iki haftada dört galibiyet elde... 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T07:18+0300
2026-11-26T07:18+0300
2026-11-26T07:18+0300
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasının beşinci haftasını galibiyetle tamamladı.Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe de İngiltere'de oynanan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i aynı skorla geçti.İki takımın üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki görünümü de değişti.Galatasaray ve Fenerbahçe'den kritik galibiyetlerRAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül'ün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.Fenerbahçe ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i, Vedat Muriç'in 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını 8'e çıkararak sıralamada 16. basamağa yükseldi.Türk takımlarından iki haftada dört galibiyetGalatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları son ikişer karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.Türk temsilcilerinin son iki haftada aldığı sonuçlar şöyle:Dört karşılaşmada elde edilen galibiyetler, Türkiye'nin Avrupa kupalarına katılım kontenjanlarının belirlenmesinde kullanılan UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı.UEFA ülke puanı sıralaması güncellendiTürk temsilcilerinin aldığı sonuçların ardından Türkiye, beş sezonluk performansın esas alındığı UEFA ülke puanı sıralamasında 53.875 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.Türkiye'nin bir basamak üzerinde bulunan Hollanda ile arasındaki puan farkı 2.520 olurken en yakın takipçisi Yunanistan ile arasındaki fark 6.263 olarak kaydedildi.Türkiye sezonluk ülke puanında beşinci sıradaTürkiye'nin 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında sergilediği performans da dikkat çekiyor. Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlarla sezonluk ülke puanını 8.700'e yükselten Türkiye, bu kategoride beşinci sırada bulunuyor.Türkiye ile dördüncü sıradaki Almanya arasında yalnızca 0.014 puanlık fark bulunuyor. Avrupa kupalarında oynanacak gelecek karşılaşmalar, sıralamadaki dengeleri değiştirebilir.Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarıGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarıGalatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlar, hem takımların Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki konumu açısından önem taşıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/fenerbahce-sampiyonlar-liginde-shakhtar-donetsk-galibiyetiyle-puanini-8e-yukseltti-1110594840.html
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ukrayna, belçika, fenerbahçe, galatasaray, shakhtar donetsk, haberler
ukrayna, belçika, fenerbahçe, galatasaray, shakhtar donetsk, haberler
Şampiyonlar Ligi'nde dört galibiyet: UEFA ülke puanı değişti, Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Aston Villa'yı, Fenerbahçe ise Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. Son iki haftada dört galibiyet elde eden Türk temsilcileri, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu güçlendirdi. Türkiye, sezonluk sıralamada beşinci basamağa yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, lig aşamasının beşinci haftasını galibiyetle tamamladı.
Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe de İngiltere'de oynanan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i aynı skorla geçti.
İki takımın üst üste aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki görünümü de değişti.
Galatasaray ve Fenerbahçe'den kritik galibiyetler
RAMS Park'ta Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül'ün kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek lig aşamasını ilk 24 takım arasında tamamlama hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı.
Fenerbahçe ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i, Vedat Muriç'in 56. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını 8'e çıkararak sıralamada 16. basamağa yükseldi.
Türk takımlarından iki haftada dört galibiyet
Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları son ikişer karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Türk temsilcilerinin son iki haftada aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray 2-0 Stuttgart
Galatasaray 1-0 Aston Villa
Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe
Dört karşılaşmada elde edilen galibiyetler, Türkiye'nin Avrupa kupalarına katılım kontenjanlarının belirlenmesinde kullanılan UEFA ülke puanına önemli katkı sağladı.
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Türk temsilcilerinin aldığı sonuçların ardından Türkiye, beş sezonluk performansın esas alındığı UEFA ülke puanı sıralamasında 53.875 puanla dokuzuncu sırada yer aldı.
Türkiye'nin bir basamak üzerinde bulunan Hollanda ile arasındaki puan farkı 2.520 olurken en yakın takipçisi Yunanistan ile arasındaki fark 6.263 olarak kaydedildi.
Güncel UEFA ülke puanı sıralaması
Sıra
Ülke
UEFA puanı
1
İngiltere
108.241
2
İtalya
92.589
3
İspanya
87.743
4
Almanya
85.402
5
Fransa
72.724
6
Portekiz
69.750
7
Belçika
64.050
8
Hollanda
56.395
9
Türkiye
53.875
10
Yunanistan
47.612
11
Çekya
46.325
12
Polonya
45.725
Türkiye sezonluk ülke puanında beşinci sırada
Türkiye'nin 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında sergilediği performans da dikkat çekiyor. Türk temsilcilerinin aldığı sonuçlarla sezonluk ülke puanını 8.700'e yükselten Türkiye, bu kategoride beşinci sırada bulunuyor.
Türkiye ile dördüncü sıradaki Almanya arasında yalnızca 0.014 puanlık fark bulunuyor. Avrupa kupalarında oynanacak gelecek karşılaşmalar, sıralamadaki dengeleri değiştirebilir.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları
Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e yükselten Fenerbahçe'nin lig aşamasında üç karşılaşması kaldı.
Tarih
Rakip
Saha
9 Aralık 2026
LASK Linz
Deplasman
20 Ocak 2027
Villarreal
İç saha
27 Ocak 2027
Atletico Madrid
Deplasman
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları
Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle puanını 9'a çıkaran Galatasaray da lig aşamasındaki son üç karşılaşmasında üst
Tarih
Rakip
Saha
8 Aralık 2026
AEK
Deplasman
19 Ocak 2027
Feyenoord
İç saha
27 Ocak 2027
Paris Saint-Germain
Deplasman
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlar, hem takımların Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği hem de Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki konumu açısından önem taşıyacak.