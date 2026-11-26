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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e yükseltti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e yükseltti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T01:21+0300
2026-11-26T01:21+0300
2026-11-26T01:30+0300
spor
fenerbahçe
uefa
haberler
vedat muric
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Muric'in golüyle rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.Stamford Bridge'de oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Vedat Muric'le öne geçse de VAR uyarısıyla gol iptal edildi. İkinci yarıda özellikle sağ kanattan etkili gelen Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada buldu. Sağdan rakip ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan şutunda kaleci Riznyk'den dönen topu Muric yakın mesafeden filelerle buluşturdu.Karşılaşmanın kalan dakikalarında rakibine gol izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e yükseltti.
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fenerbahçe, uefa, haberler, vedat muric
fenerbahçe, uefa, haberler, vedat muric
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk galibiyetiyle puanını 8'e yükseltti
01:21 26.11.2026 (güncellendi: 01:30 26.11.2026)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da karşılaşan Fenerbahçe, Muric'in golüyle rakibini 1-0 yenerek puanını 8'e yükseltti.
Stamford Bridge'de oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Vedat Muric'le öne geçse de VAR uyarısıyla gol iptal edildi.
İkinci yarıda özellikle sağ kanattan etkili gelen Fenerbahçe, aradığı golü 56. dakikada buldu. Sağdan rakip ceza sahasına giren Greenwood'un çaprazdan şutunda kaleci Riznyk'den dönen topu Muric yakın mesafeden filelerle buluşturdu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında rakibine gol izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, 90 dakikadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e yükseltti.