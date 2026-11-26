https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/sakaryada-hayvan-toplama-istasyonunda-20-kopek-oldu-barinak-tahliye-ediliyor-1110617409.html
Sakarya'da hayvan toplama istasyonunda 20 köpek öldü: Barınak tahliye ediliyor
Sakarya'da hayvan toplama istasyonunda 20 köpek öldü: Barınak tahliye ediliyor
Sputnik Türkiye
Sakarya'da 20 köpeğin öldüğü toplama istasyonunda tahliye başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde belediyeye ait hayvan toplama istasyonunda yaşanan hayvan ölümlerinin ardından tahliye çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.Belediyeden yapılan açıklamada, Valilik tarafından istasyondaki hayvanların hızla tahliye edilerek başka bir merkeze nakledilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.Bu kapsamda hayvanların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınması için çalışma başlatıldığı, tahliye işlemlerinin aşamalı olarak sürdürüldüğü bildirildi.Rehabilitasyon merkezinde hayvanların kabulüne başlandığı aktarılan açıklamada, köpeklere yönelik tıbbi müdahale sürecinin de devreye alındığı kaydedildi. Hayvanların uzman veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi.Yapılan değerlendirmelerin ardından sağlıklı ve küpeli köpeklerin doğal yaşam alanlarına yönlendirildiği, hasta, yavru ve emziren köpeklerin ise yavrularıyla birlikte rehabilitasyon merkezindeki uygun bölümlere yerleştirildiği belirtildi.Öte yandan, istasyonda 20 hayvanın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görevli veteriner hekim ile 2 belediye personeli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sinopta-sahipsiz-kopek-vurularak-olduruldu-sorusturma-baslatildi-1108487160.html
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sakarya, kaynarca, köpek, hayvan, hayvan yasası, hayvan hakları, evcil hayvan, hayvan cinayeti
sakarya, kaynarca, köpek, hayvan, hayvan yasası, hayvan hakları, evcil hayvan, hayvan cinayeti
Sakarya'da hayvan toplama istasyonunda 20 köpek öldü: Barınak tahliye ediliyor
Sakarya'da 20 köpeğin öldüğü toplama istasyonunda tahliye başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde belediyeye ait hayvan toplama istasyonunda yaşanan hayvan ölümlerinin ardından tahliye çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Valilik tarafından istasyondaki hayvanların hızla tahliye edilerek başka bir merkeze nakledilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.
Bu kapsamda hayvanların Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınması için çalışma başlatıldığı, tahliye işlemlerinin aşamalı olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Rehabilitasyon merkezinde hayvanların kabulüne başlandığı aktarılan açıklamada, köpeklere yönelik tıbbi müdahale sürecinin de devreye alındığı kaydedildi. Hayvanların uzman veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından sağlıklı ve küpeli köpeklerin doğal yaşam alanlarına yönlendirildiği, hasta, yavru ve emziren köpeklerin ise yavrularıyla birlikte rehabilitasyon merkezindeki uygun bölümlere yerleştirildiği belirtildi.
Öte yandan, istasyonda 20 hayvanın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında görevli veteriner hekim ile 2 belediye personeli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.