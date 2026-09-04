https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sinopta-sahipsiz-kopek-vurularak-olduruldu-sorusturma-baslatildi-1108487160.html
Sinop'ta sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Sinop'ta sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Sinop'ta sahipsiz bir köpeğin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenin kim olduğu... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T02:52+0300
2026-09-04T02:52+0300
2026-09-04T02:55+0300
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köpek
sinop
silahlı saldırı
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Sinop'un Erfelek ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sahipsiz bir köpeğin ateşli silahla vurularak öldürülmesi üzerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi. İnceleme sonrası olayın aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili süreç, müdürlüğümüzce ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arnavutkoyde-cinayet-servis-soforu-silahli-saldirida-olduruldu-1108486485.html
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köpek, sinop, silahlı saldırı
köpek, sinop, silahlı saldırı
Sinop'ta sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
02:52 04.09.2026 (güncellendi: 02:55 04.09.2026)
Sinop'ta sahipsiz bir köpeğin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenin kim olduğu araştırılıyor.
Sinop'un Erfelek ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sahipsiz bir köpeğin ateşli silahla vurularak öldürülmesi üzerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi.
İnceleme sonrası olayın aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili süreç, müdürlüğümüzce ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.