https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/sinopta-sahipsiz-kopek-vurularak-olduruldu-sorusturma-baslatildi-1108487160.html

Sinop'ta sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Sinop'ta sahipsiz köpeğin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Sinop'ta sahipsiz bir köpeğin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eylemi gerçekleştirenin kim olduğu... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T02:52+0300

2026-09-04T02:52+0300

2026-09-04T02:55+0300

türki̇ye

köpek

sinop

silahlı saldırı

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Sinop'un Erfelek ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sahipsiz bir köpeğin ateşli silahla vurularak öldürülmesi üzerine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme başlatıldığı bildirildi. İnceleme sonrası olayın aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, "Söz konusu olayla ilgili süreç, müdürlüğümüzce ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arnavutkoyde-cinayet-servis-soforu-silahli-saldirida-olduruldu-1108486485.html

türki̇ye

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köpek, sinop, silahlı saldırı