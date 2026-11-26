https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusyanin-kisinev-buyukelciligi-provokasyon-hazirligina-iliskin-bilgi-aldik-1110594534.html

Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği: Provokasyon hazırlığına ilişkin bilgi aldık

Rusya’nın Kişinev Büyükelçiliği: Provokasyon hazırlığına ilişkin bilgi aldık

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, önümüzdeki günlerde Rusya karşıtı nitelikte bir provokasyon düzenleneceğine dair bilgi edindiğini, amacın iki ülke... 26.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-26T00:13+0300

2026-11-26T00:13+0300

2026-11-26T00:13+0300

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rusya

moldova

kişinev

provokasyon

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Rusya’nın Moldova Büyükelçiliği, önümüzdeki günlerde Rusya karşıtı bir provokasyon hazırlandığına ilişkin bilgi aldığını açıkladı. Büyükelçilik’ten yapılan açıklamaya göre söz konusu girişim, Rusya-Moldova ilişkilerini köklü biçimde bozmayı hedefliyor.Açıklamada, “Büyükelçilik, önümüzdeki günlerde Rusya karşıtı nitelikte ve Rusya-Moldova ilişkilerini köklü biçimde bozmayı amaçlayan bir provokasyon hazırlandığına dair bilgi edinmiştir. Bu tür sahneleme girişimlerinin riskleri konusunda daha önce de defalarca uyarıda bulunmuştuk; uyarılarımız artık gerçekleşmeye başlıyor” ifadelerine yer verildi.Büyükelçilik, Kişinev yönetimini Moldova’yı Rusya ile çatışmaya sürüklemeye çalışanların etkisine girmemeye ve tırmandırıcı adımlardan kaçınmaya çağırdı.Açıklamada ayrıca, “Deneyimlerin gösterdiği gibi, ikili ilişkilerin koparılmasına yönelik adımlar her şeyden önce Moldava sakinlerine zarar veriyor. Moldova vatandaşlarını dikkatli olmaya, dezenformasyona ve manipülatif, aceleci sonuçlara güvenmemeye çağırıyoruz” denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-disisleri-guvenlik-mimarisine-iliskin-yaklasimimizi-abd-ve-ukraynaya-ilettik-1110592859.html

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