https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-disisleri-guvenlik-mimarisine-iliskin-yaklasimimizi-abd-ve-ukraynaya-ilettik-1110592859.html

Rusya Dışişleri: Güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımımızı ABD ve Ukrayna’ya ilettik

Rusya Dışişleri: Güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımımızı ABD ve Ukrayna’ya ilettik

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kasım ayında Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde, çatışma sonrası güvenlik mimarisine ilişkin... 25.11.2026, Sputnik Türkiye

2026-11-25T21:15+0300

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının kasım ayında Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği müzakerelerde, çatışma sonrasındaki güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımını ilettiğini söyledi.Moskova’nın bir sonraki müzakere turu için yeni öneriler hazırlayıp hazırlamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ryabkov, sürecin devam ettiğini belirtti.İletilen yaklaşımda beklenmedik bir unsur bulunmadığını vurgulayan Ryabkov, “Orada beklenmedik olarak algılanabilecek hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ryabkov-rusya-abu-dabide-gerceklestigi-formatta-muzakerelere-devam-etmeye-hazir-1110591780.html

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sergey ryabkov, rusya, abd, ukrayna, abu dabi, güvenlik mimarisi, moskova