https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/rusya-disisleri-guvenlik-mimarisine-iliskin-yaklasimimizi-abd-ve-ukraynaya-ilettik-1110592859.html
Rusya Dışişleri: Güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımımızı ABD ve Ukrayna’ya ilettik
Rusya Dışişleri: Güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımımızı ABD ve Ukrayna’ya ilettik
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kasım ayında Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde, çatışma sonrası güvenlik mimarisine ilişkin... 25.11.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının kasım ayında Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği müzakerelerde, çatışma sonrasındaki güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımını ilettiğini söyledi.Moskova’nın bir sonraki müzakere turu için yeni öneriler hazırlayıp hazırlamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ryabkov, sürecin devam ettiğini belirtti.İletilen yaklaşımda beklenmedik bir unsur bulunmadığını vurgulayan Ryabkov, “Orada beklenmedik olarak algılanabilecek hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261125/ryabkov-rusya-abu-dabide-gerceklestigi-formatta-muzakerelere-devam-etmeye-hazir-1110591780.html
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sergey ryabkov, rusya, abd, ukrayna, abu dabi, güvenlik mimarisi, moskova
sergey ryabkov, rusya, abd, ukrayna, abu dabi, güvenlik mimarisi, moskova
Rusya Dışişleri: Güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımımızı ABD ve Ukrayna’ya ilettik
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, kasım ayında Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna ile yapılan görüşmelerde, çatışma sonrası güvenlik mimarisine ilişkin Moskova’nın çözüm önerilerinin taraflara aktarıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının kasım ayında Abu Dabi’de ABD ve Ukrayna ile gerçekleştirdiği müzakerelerde, çatışma sonrasındaki güvenlik mimarisine ilişkin yaklaşımını ilettiğini söyledi.
Moskova’nın bir sonraki müzakere turu için yeni öneriler hazırlayıp hazırlamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ryabkov, sürecin devam ettiğini belirtti.
Önceki turda meslektaşlarımıza, Rusya’nın hangi hususları sorun olarak gördüğünü, ilerleme yolu ve gelecekteki çözümün çerçevesi olarak neleri değerlendirebileceğini oldukça ayrıntılı şekilde aktardık.
İletilen yaklaşımda beklenmedik bir unsur bulunmadığını vurgulayan Ryabkov, “Orada beklenmedik olarak algılanabilecek hiçbir şey yok” ifadesini kullandı.