https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-872-iha-dusuruldu-1110612179.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 872 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 872 İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
Rus birliklerinin son bir gün içerisinde ön cephedeki mevzilerini güçlendirdiğini ve en az 1110 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirildiği belirtildi. 26.11.2026, Sputnik Türkiye
2026-11-26T14:41+0300
2026-11-26T14:41+0300
2026-11-26T14:49+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yayımlanan günlük raporda, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri harekatı sürdürdüğü ve birliklerin ön hat boyunca konumlarını iyileştirdiği belirtildi.Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte Ukrayna ordusunun kayıpları bin 110'un üzerinde asker ve 11 zırhlı muharebe aracı olarak kaydedildi.Operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji altyapı tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca insansız hava araçları ile insansız kara sistemlerinin üretim ve depolama merkezlerinin yanı sıra Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 146 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu ifade edildi.Rus hava savunma sistemlerinin de ABD yapımı 4 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 2 adet Neptün uzun menzilli güdümlü füze ve uçak tipi 872 İHA’yı düşürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261126/kremlin-ab-barisa-degil-savasa-kaynak-ayirmaya-hazirlaniyor-1110610584.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte 872 İHA düşürüldü
14:41 26.11.2026 (güncellendi: 14:49 26.11.2026)
Rus birliklerinin son bir gün içerisinde ön cephedeki mevzilerini güçlendirdiğini ve en az 1110 Ukraynalı militanı etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla yayımlanan günlük raporda, Rus Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri harekatı sürdürdüğü ve birliklerin ön hat boyunca konumlarını iyileştirdiği belirtildi.
Bakanlığın verilerine göre, son 24 saatte Ukrayna ordusunun kayıpları bin 110'un üzerinde asker ve 11 zırhlı muharebe aracı olarak kaydedildi.
Operasyonel-taktik havacılık unsurları, taarruz tipi insansız hava araçları (İHA), füze birlikleri ve topçu kuvvetlerinin ortak operasyonuyla Ukrayna ordusunun kullanımındaki enerji altyapı tesislerinin hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca insansız hava araçları ile insansız kara sistemlerinin üretim ve depolama merkezlerinin yanı sıra Ukrayna birlikleri ve yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 146 farklı bölgedeki geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu ifade edildi.
Rus hava savunma sistemlerinin de ABD yapımı 4 adet JDAM güdümlü uçak bombası, 2 adet Neptün uzun menzilli güdümlü füze ve uçak tipi 872 İHA’yı düşürdüğü bildirildi.